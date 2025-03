Rescatan a una mujer que estuvo atrapada 12 horas en un montacargas en Tíjola

David Roth Almería Viernes, 14 de marzo 2025, 11:35 | Actualizado 17:38h. Comenta Compartir

La Guardia Civil ha rescatado a una mujer que permaneció atrapada durante más de 12 horas en un montacargas dentro de una vivienda en la localidad de Tíjola, en Almería. La rápida intervención de los agentes del Puesto de la Guardia Civil de Tíjola, en estrecha colaboración con los Bomberos del Levante Almeriense y los Servicios Sanitarios de Tíjola, fue determinante para localizar y asistir a la afectada, quien se encontraba en estado de deshidratación y desorientación tras largas horas sin poder salir del ascensor.

El aviso se recibió en la madrugada del 12 de marzo, en torno a las 00:30 horas, cuando la hija de la mujer alertó a la Guardia Civil de que su madre no había regresado a casa después de su jornada laboral y no respondía a las llamadas. La desaparecida trabajaba realizando labores de limpieza en varias viviendas unifamiliares que, en ese momento, estaban deshabitadas, lo que complicaba su localización. Además, había dejado su teléfono móvil en la planta inferior, por lo que no pudo pedir ayuda. A pesar de sus intentos por hacerse oír desde el interior del ascensor, nadie pudo escucharla.

Ante la sospecha de que pudiera encontrarse en una de estas viviendas, los agentes iniciaron la búsqueda en coordinación con el Centro de Mando y Control de la Guardia Civil de Almería. Tras contactar con el propietario del inmueble en cuestión y obtener su autorización, procedieron a inspeccionar la vivienda y detectaron que el montacargas estaba bloqueado entre la primera y la segunda planta. Al tratar de establecer contacto, lograron escuchar una respuesta débil desde el interior, confirmando que la mujer se encontraba atrapada.

De inmediato, dos dotaciones de Bomberos del Levante Almeriense acudieron al lugar y procedieron a la apertura del ascensor. Una vez liberada, la mujer fue atendida por los servicios sanitarios del Centro de Salud de Tíjola, quienes comprobaron que presentaba signos de deshidratación y desorientación tras las horas de encierro.

Ante este tipo de incidentes, la Guardia Civil recuerda la importancia de mantener la calma en caso de quedar atrapado en un ascensor y evitar forzar la puerta o realizar movimientos bruscos que puedan agravar la situación. También se recomienda utilizar el botón de emergencia del ascensor para pedir ayuda y, si se cuenta con un teléfono móvil, llamar al 112 o a los servicios de emergencia. En caso de no disponer de teléfono, es conveniente tratar de llamar la atención golpeando suavemente la puerta o hablando en voz alta, sin intentar salir por cuenta propia, ya que podría ser peligroso.