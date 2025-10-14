El PSOE reclama a Juanma Moreno un proyecto integral para prevenir inundaciones en el río Almanzora Antonio Martínez advierte de que la falta de mantenimiento de ramblas y cauces multiplica el riesgo ante nuevas lluvias torrenciales

Marcos Tárraga Almería Martes, 14 de octubre 2025, 13:18

El senador por el PSOE de Almería, Antonio Martínez Rodríguez, ha denunciado la «inacción absoluta» del Gobierno andaluz en materia de prevención de inundaciones y restauración fluvial, especialmente en el Valle del Almanzora, casi un año después de las DANAs que causaron graves daños en numerosos municipios de la provincia.

Durante una visita al municipio de Cantoria en la que ha estado acompañado por la alcaldesa del municipio, Purificación Sánchez, ha exigido al presidente Juanma Moreno que incluya en los próximos presupuestos autonómicos de 2026 una partida «específica» para financiar un gran proyecto de prevención de riesgos de inundación y restauración fluvial del río Almanzora y sus afluentes, «que proporcione seguridad a todos los habitantes del valle, desde Alcóntar hasta Overa».

Martínez ha subrayado que «la Junta de Andalucía no está dando una respuesta ni diligente ni suficiente» con las obras de emergencia iniciadas en los cauces de las ramblas y ríos afectados. «A día de hoy, solo se ha ejecutado en la comarca una pequeña intervención en el río Almanzora, con una inversión de apenas 2,3 millones de euros repartidos entre los municipios de Serón, Tíjola, Armuña del Almanzora, Purchena, Olula del Río, Zurgena y Albox», ha explicado.

El representante de los socialistas almerienses en la Cámara Alta ha calificado esta actuación de «manifiestamente insuficiente e incluso ridícula», ya que «apenas paliará un 7% de los daños ocasionados hace un año y tampoco garantiza la prevención de nuevos episodios de lluvias torrenciales».

Seguridad y sostenibilidad

Antonio Martínez ha recordado que las ramblas y ríos de la provincia son «infraestructuras naturales fundamentales» para la seguridad y la sostenibilidad ambiental de Almería, pero «solo cumplen su función si se encuentran bien conservadas, mantenidas y restauradas». «Cuando no es así, arramblan con todo», ha advertido.

El senador del PSOE ha advertido de que la provincia vive estos meses el periodo del año hidrológico con mayores y más concentradas precipitaciones, «deseadas, pero también temidas», ya que los efectos de la crisis climática está agravando el riesgo de riadas.

«En la memoria de los almerienses están las riadas del 19 de octubre de 1973, que asolaron la provincia de poniente a levante, y más recientemente las avenidas de 2024 en el Almanzora, Balanegra y El Ejido. No podemos permitir que, por dejadez de la Junta, se repita una tragedia similar», ha insistido Martínez.

De esta manera, ha defendido que «la prevención es clave para afrontar las DANAs y evitar daños humanos y materiales» antes de considerar que «lo que necesita Almería es planificación, mantenimiento y responsabilidad política, ya que la provincia no puede permitirse otro año perdido mientras Moreno Bonilla mira hacia otro lado».