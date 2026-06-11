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Proyecto Arraigo, una oportunidad para menores y jóvenes vulnerables

La Junta de Andalucía ha reconocido a las entidades que colaboran para favorecer la integración social y laboral de los internos del centro de menores de Oria

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Los representantes públicos, con los del centro de menores y las entidades colaboradoras.
Los representantes públicos, con los del centro de menores y las entidades colaboradoras.

Marcos Tárraga

Almería

Encontrar un empleo es uno de los principales problemas sociales, que atañe de manera especial a los jóvenes y, más aún, a aquellos que viven ... en la vulnerabilidad. Ese es el caso de los internos del Centro de Menores de Oria. Por ello, la Junta de Andalucía ha reconocido este jueves públicamente a las entidades que colaboran en darles una oportunidad a través del Programa Arraigo.

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