Profesionales y proyectos que marcan tendencia, en los Premios Macael La gala, organizada por la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA), celebrará su trigésimo octava edición el viernes 21 de noviembre

Miércoles, 22 de octubre 2025

Con casi cuatro décadas de trayectoria, los Premios Macael celebrarán el próximo mes de noviembre su trigésimo octava edición, reconociendo el talento, la innovación y la excelencia de los profesionales y proyectos que contribuyen a engrandecer una industria que es referente mundial.

La Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA) ha dado a conocer a los galardonados de una gala que tendrán lugar el viernes 21 de noviembre, y que volverá a situar a Macael como punto de encuentro mundial de la arquitectura, el diseño y la innovación.

En esta edición, los Premios Macael reconocerán a diez proyectos y personalidades que representan la excelencia, la creatividad y la proyección global de una industria que sigue marcando tendencia en los cinco continentes.

Los galardones internacionales, ha expuesto AEMAen una nota, distinguen obras y profesionales de América del Norte, América Latina, Europa y Asia, mientras que el resto de galardonados reconoce el talento en áreas como la sostenibilidad, el diseño y la comunicación, el uso del mármol Blanco Macael y el de carácter nacional. Asimismo, el Premio a la Institución pone en valor la colaboración de entidades y figuras que contribuyen al desarrollo y visibilidad del sector.

El jurado, formado por los miembros de la Junta Directiva de AEMA, ha seleccionado los proyectos premiados entre las 20 candidaturas presentadas, correspondientes a obras finalizadas entre enero de 2022 y septiembre de 2025, tras el acuerdo de ampliación del periodo de ejecución aprobado por la Asamblea General de 2019.

La gala contará con la asistencia de representantes institucionales, profesionales del sector, arquitectos, diseñadores y medios de comunicación, además de empresas patrocinadoras que, una edición más, hacen posible la celebración de este evento.

En palabras de Jesús Posadas, presidente de AEMA, «detrás del éxito de los Premios Macael hay un compromiso compartido. Y nuestros patrocinadores son parte esencial de esta historia, porque su apoyo y confianza, edición tras edición, hacen posible que sigamos mostrando al mundo la visión de una industria que nunca deja de avanzar».

En la cita, también estarán presentes, los estudiantes de posgrado y máster de la cuarta edición del 'Programa de promoción de la industria de la piedra natural y superficies innovadoras', dirigido a futuros arquitectos.

Los alumnos de las universidades de Sevilla, Granada y Málaga profundizarán en los valores de la Marca Macael, sus materiales y la capacidad transformadora de esta industria. Y, como es tradición, la celebración coincide asimismo con el Encuentro Internacional de la Piedra, organizado por Andalucía Trade.