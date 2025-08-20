El PP de Cantoria denunciará a la concejala Laura González por conducir con dos jóvenes sobre el capó del coche La grabación, extendida en redes sociales, filma a la edil mientras conduce con dos adolescentes pegados a la luna del vehículo a plena luz del día

Marcos Tárraga Almería Miércoles, 20 de agosto 2025, 19:41

La polémica se ha dejado ver en Cantoria, pero ya la conoce todo el mundo. El vídeo de la concejala socialista de Igualdad y Juventud, Laura González, ha desatado la polémica a través de las redes sociales. En este, se puede ver a González como conductora de un turismo mientras circula con dos jóvenes sobre el capó del coche. Aunque no figura el rostro de la concejala, sí se la reconoce por un tatuaje en su hombro derecho. Ahora, el portavoz del Partido Popular de Almería, Carlos Sánchez, ha anunciado que la formación la denunciará por este acto.

El portavoz popular ha afirmado que González puso en «riesgo» su integridad y la de los jóvenes, uno de ellos su hijo, así como a los demás usuarios de la vía. Además, ha tachado de indignante que la concejala permanezca en su cargo sin «pudor» ante una actitud «incívica» y «temeraria» como la cometida el pasado día 11, pero conocida ahora tras la difusión del vídeo en redes sociales.

El dirigente del PP ha calificado de «lamentable» que la alcaldesa de Cantoria, Purificación Sánchez, no haya comentado lo ocurrido. El popular ha solicitado que tome medidas y que releve su puesto en el caso de que la concejala no dimita de manera voluntaria. Según el portavoz, actitudes como la acontecida por González demuestran la «falta» de preparación para ocupar un cargo público.

A nivel municipal, el portavoz de los populares de Cantoria, Saturnino Fernández, ha pedido la dimisión de la concejala implicada en los hechos. Según ha explicado Fernández, González debería dar «ejemplo» y actuar con «responsabilidad» al formar parte del equipo de gobierno. «Con actuaciones como esta, el equipo de gobierno de Cantoria vuelve a estar en entredicho», ha manifestado Fernández, quien ha asegurado que el hecho es la «comidilla» del municipio.