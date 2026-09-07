Polémica en Albox por la presencia de «miembros del equipo de gobierno y familiares» en las nuevas pinturas del Saliente

El Grupo Municipal Socialista de Albox ha mostrado su «más profundo rechazo» al uso «partidista» que, a su juicio, se ha realizado del Santuario del ... Saliente con motivo de la inauguración de sus nuevas pinturas, en las que «aparecen representados miembros del equipo de gobierno y familiares, entre ellos la propia alcaldesa y la teniente de alcalde», según han denunciado los socialistas en un comunicado de prensa.

Desde el Grupo han defendido que el Santuario constituye históricamente un espacio de devoción común y «un símbolo de igualdad y unión de todos los albojenses», por lo que consideran impropio «utilizarlo para introducir connotaciones políticas o ensalzar a personas vinculadas al gobierno municipal».

Así, han querido dejar claro su «profundo respeto» tanto por la libertad de expresión como por la creación artística, que consideran formas legítimas de cultura y de embellecimiento. Sin embargo, han advertido de que «el respeto absoluto al arte no puede ni debe justificar la utilización de un templo sagrado y del patrimonio de todos los albojenses para ensalzar figuras partidistas».

En este sentido, han criticado especialmente la presencia en las pinturas de rostros de miembros del equipo de gobierno y de sus familiares, destacando entre ellos los de la alcaldesa y la teniente de alcalde. «Consideramos que este hecho constituye un claro abuso de privilegios por parte de quienes ostentan el poder municipal, utilizando las instituciones y las creencias del pueblo en beneficio de su propio autobombo y vanidad», han señalado.

El Grupo Municipal Socialista ha defendido que la Virgen del Saliente, como referente de la identidad y el sentimiento de Albox, «es la única que debería haber acaparado todo el protagonismo» de la obra y ha lamentado que la presencia de personas pertenecientes o afines al gobierno local pueda relegar a la Patrona a un segundo plano.

A su juicio, esta decisión supone convertir «un recinto de fe en un ejercicio de personalismo impropio de la responsabilidad institucional que se exige a cualquier cargo público» y desvirtúa «el carácter comunitario» que históricamente ha representado el Santuario para el municipio.

Por último, los socialistas han trasladado su apoyo a los vecinos y vecinas de Albox ante la «perplejidad y el malestar» que consideran que ha provocado esta situación y han reivindicado que tanto la Virgen como el Santuario del Saliente permanezcan «al margen de cualquier interés partidista o personal».

«El Santuario debe seguir siendo el gran referente de concordia, igualdad y unión que representa a todo el pueblo por igual y nunca convertirse en un escaparate para el privilegio de unos pocos», han concluido.