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Polémica en Albox por la presencia de «miembros del equipo de gobierno y familiares» en las nuevas pinturas del Saliente

El PSOE critica que la alcaldesa y la teniente de alcalde usen el templo en beneficio de su propio «autobombo y vanidad»

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Polémica en Albox por la presencia de «miembros del equipo de gobierno y familiares» en las nuevas pinturas del Saliente

David Roth

Almería

El Grupo Municipal Socialista de Albox ha mostrado su «más profundo rechazo» al uso «partidista» que, a su juicio, se ha realizado del Santuario del ... Saliente con motivo de la inauguración de sus nuevas pinturas, en las que «aparecen representados miembros del equipo de gobierno y familiares, entre ellos la propia alcaldesa y la teniente de alcalde», según han denunciado los socialistas en un comunicado de prensa.

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