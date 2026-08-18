Lúcar y Tíjola estrenan la remodelación del Camino Poveda tras años de reivindicaciones

La Diputación Provincial de Almería continúa en plena ejecución de una de sus estrategias inversoras más importantes: el Plan de Caminos 2024-2027, que recalará ... en los 103 municipios con un total de 14 millones de euros de inversión. Gracias a esta iniciativa, la mejora de un camino singular que comparten dos municipios del Almanzora ya es una realidad: Lúcar y Tíjola.

Se trata del Camino Poveda, que conecta estos dos municipios y ha visto mejorados dos tramos que suman una longitud superior a los 2.200 metros. Esta obra ha supuesto una inversión de 650.000 euros para el asfaltado y rehabilitación de esta vía rural a coste cero para ambos ayuntamientos.

El presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, ha visitado este camino acompañado por el alcalde de Lúcar, Manuel López Encinas, y el alcalde de Tíjola y diputado provincial, José Juan Martínez, para conocer «in situ» el resultado de las obras.

La intervención responde a una reivindicación histórica de los vecinos con viviendas en la zona, que durante años han solicitado la mejora del camino debido al deterioro de la calzada y los accesos. La rehabilitación no solo beneficiará a los residentes, sino también a agricultores y visitantes, al mejorar notablemente la comunicación y accesibilidad en esta parte de la comarca del Almanzora.

El Camino Poveda parte de la Balsa de Cela y se extiende hacia el norte del término municipal de Tíjola, actuando como eje de conexión clave entre ambos pueblos. La actuación se enmarca en una nueva línea del plan enfocada a caminos «singulares», con valor social, patrimonial o turístico, que unen a varios municipios.

García Alcaina ha asegurado que se trata de una «aspiración histórica que hoy es una realidad y que mejora tanto la parte asfaltada como la parte que se encontraba sin firme. Lo importante de esta obra es que va a permitir evitar daños en el futuro porque se va a proteger tanto el camino como la Balsa de Cela frente a las lluvias».

En este sentido, ha explicado que se ha actuado sobre más de 2 kilómetros: «Son 650.000 euros de inversión financiada por la Diputación y que beneficiará tanto a vecinos como a visitantes, así como a los propietarios de explotaciones y fincas de esta zona».

José Juan Martínez ha asegurado que es una reivindicación histórica de ambos municipios porque el eje del camino es el límite de sendos términos municipales: «Gracias a la Diputación se mejora y se impulsa su mantenimiento. Es una obra fundamental porque había parte en tierra y generaba escorrentías de aguas y lodos que anegaban la balsa de Cela y la dejaban impracticable».

El alcalde de Lúcar ha asegurado que para Lúcar esta obra es un hito y una reivindicación cumplida: «En esta parte viven bastantes vecinos que ya disfrutan de la obra y están muy satisfechos; sin la Diputación no hubiera sido posible llevarla a cabo. Gracias a la Diputación por ser una gran ayuda para los pueblos más pequeños».

El proyecto en profundidad

La actuación se divide en dos tramos. En el primer tramo pavimentado, de 910 metros, se extenderá una capa de mezcla bituminosa en caliente (AC-16 SURF S) para su mantenimiento. El segundo tramo, sin pavimentar y de aproximadamente 2.200 metros, se reperfilará y se le aplicará una capa de hormigón HM-20 con fibras de polipropileno de 15 cm de espesor, una solución técnica robusta para soportar las fuertes pendientes (entre el 8% y el 12%) y garantizar la durabilidad frente a las lluvias. Además, se ejecutarán sistemas de drenaje longitudinales, perfilado y cunetas revestidas de hormigón, así como pasos salvacunetas en los accesos existentes, y se realizarán tareas de limpieza de márgenes, consolidación de bases y subbases, y señalización para una mejora integral. El proyecto cuenta con la autorización de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.