 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
2 meses gratis

Lúcar y Tíjola estrenan la remodelación del Camino Poveda tras años de reivindicaciones

Las obras en esta vía tan singular se incluyen dentro del Plan de Caminos 2024-2027 y ha supuesto una inversión de 650.000 euros a coste cero para ambos ayuntamientos

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Lúcar y Tíjola estrenan la remodelación del Camino Poveda tras años de reivindicaciones

Marcos Tárraga

Almería

La Diputación Provincial de Almería continúa en plena ejecución de una de sus estrategias inversoras más importantes: el Plan de Caminos 2024-2027, que recalará ... en los 103 municipios con un total de 14 millones de euros de inversión. Gracias a esta iniciativa, la mejora de un camino singular que comparten dos municipios del Almanzora ya es una realidad: Lúcar y Tíjola.

Esta funcionalidad es exclusiva para usuarios registrados.

Inicia sesión Crea tu cuenta

Reporta un error

[]

Lúcar y Tíjola estrenan la remodelación del Camino Poveda tras años de reivindicaciones

[]

Lúcar y Tíjola estrenan la remodelación del Camino Poveda tras años de reivindicaciones