Laroya contará con un nuevo consultorio médico municipal

Se trata de una obra con un presupuesto de 170.000 euros que cuenta con partidas de demolición para adaptar el solar a la posterior construcción de esta infraestructura sanitaria

Marcos Tárraga

Almería

Domingo, 2 de noviembre 2025, 13:40

La Diputación de Almería va a dotar a Laroya de un nuevo consultorio médico municipal a través de los planes provinciales, con los que se ... demolerá una construcción para edificar el nuevo edificio equipado con dos consultas, sala de espera y aseos.

