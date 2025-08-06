La Junta pone la primera piedra para la futura residencia de mayores de Tíjola El centro, financiado con 2,9 millones de euros, contará con 50 plazas diseñadas para ser un hogar para las personas mayores

Marcos Tárraga Almería Miércoles, 6 de agosto 2025, 19:56 Comenta Compartir

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, acompañada del delegado territorial de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Francisco González Bellido, ha colocado, junto al alcalde de Tíjola, José Juan Martínez, la primera piedra de la nueva residencia de mayores que ha comenzado a construirse en este municipio almeriense y que cuenta con una aportación de la Junta de 2.957.500 euros. Además, el Ayuntamiento aporta al presupuesto otros 500.000 euros.

El centro tijoleño contará con 50 plazas distribuidas en cinco unidades de convivencia. Habrá 35 habitaciones, de las que 15 serán dobles y 20 individuales. Aránzazu Martín indicó que la Junta apuesta por un modelo «centrado en la persona» y trabaja para que residencias como la que se está construyendo sean «como un hogar» para que «las personas mayores se sientan en su espacio».

La residencia está situada en una parcela de 5.264,60 metros cuadrados, con más de 2.000 m² de jardín. Estará dividida en dos plantas, en las que se ubicarán dependencias administrativas y médicas, comedor o la sala de visitas, entre otras, en la planta baja, y los dormitorios de los residentes, en la planta superior. Las unidades de convivencia estarán repartidas en ambos pisos. La delegada ha recordado que la residencia de Tíjola es uno de los 20 proyectos seleccionados en la provincia de Almería dentro de la línea de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva y dotada con 134 millones, con cargo a fondos europeos, para la reforma y construcción de centros de día y residenciales para personas mayores y con discapacidad en Andalucía.

También señaló Martín que Almería, con 30 millones, es la provincia que más ha recibido en esta convocatoria, lo que evidencia el marcado carácter social de las entidades locales y sociales de la provincia almeriense. En concreto, se han dirigido fondos para once residencias y nueve centros de día. La inversión total en la provincia será de 39 millones para la ejecución de los 20 proyectos, de los cuales 29,9 millones están subvencionados por la Junta de Andalucía, mientras que el resto lo aportan las entidades locales y del tercer sector que han concurrido a la convocatoria.

Concretamente, la Junta ha destinado 11 millones de euros a cuatro residencias y un centro de día para personas mayores en la comarca del Valle de la Almanzora, entre las que se encuentra la de Tíjola, además de Lúcar, Cantoria, Albox y el centro de día de personas mayores que se pondrá en marcha en Zurgena.

La delegada incidió en la «trascendental apuesta por las políticas sociales» del Gobierno de Juanma Moreno, y en la importancia de estas ayudas que han permitido que ayuntamientos y entidades sociales, que son quienes mejor conocen las necesidades» de cada localidad, hayan concurrido. Por su parte, el alcalde de Tíjola agradeció a la Junta de Andalucía «su compromiso con Tíjola, con los tijoleños y con la dignidad y el cuidado de quienes lo dieron todo por nosotros», y destacó que «la colocación de la primera piedra simboliza el inicio de una gran transformación social en nuestro municipio. La futura residencia será un espacio moderno, accesible y humano, pensado para ofrecer una atención de calidad y cercana».

Martínez añadió que «invertir en servicios esenciales es invertir en futuro, en empleo y en vida para nuestros pueblos, y este centro no solo dará respuesta a una necesidad urgente, sino que atraerá a profesionales y generará movimiento económico en la zona. Con pasos como este, Tíjola avanza con paso firme hacia un futuro más solidario e inclusivo».

Dependencia

La delegada del Gobierno Andaluz en Almería se refirió también al hecho de que «la Junta de Andalucía destina más del doble de fondos que el Gobierno central para la financiación de la dependencia, con una inversión de 1.592 millones de euros» frente a los 739 del Gobierno de España en 2025.

Martín destacó mejoras como la creación de 7.500 nuevas plazas para personas mayores y personas con discapacidad desde que gobierna Juanma Moreno, frente a las 283 creadas en la última legislatura del PSOE, así como el incremento de la financiación del precio/plaza en centros tanto para personas mayores como para personas con discapacidad, además del precio/hora en la ayuda a domicilio.

Por último, recordó que, con fecha de 30 de junio, Andalucía contaba con 302.871 personas beneficiarias, frente a los 212.241 de 2018, y 455.031 prestaciones, frente a las 279.272 de 2018, bajo el último gobierno socialista andaluz. En Almería, los datos son de 24.172 beneficiarios y 34.789 prestaciones a la misma fecha.