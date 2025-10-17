Cuevas del Almanzora volverá a ser referente con el XXI Concurso Ornitológico y También se celebrará la séptima edición de la Feria del Valle del Almanzora en la Nave Polivalente del Parque de Luis Siret

El XXI Concurso Ornitológico de Cuevas del Almanzora vuelve a levantar el vuelo. Organizado con la pasión y dedicación de la Asociación Ornitológica Deportiva Cultural Valle del Almanzora y con el respaldo del Ayuntamiento, este evento convertirá al municipio en el principal punto de encuentro para criadores y aficionados de toda la región. El concurso y la paralela séptima Feria Ornitológica prometen días vibrantes llenos de color, canto y amistad en torno al mundo de las aves en la Nave Polivalente del Parque de Luis Siret.

El alma de este certamen reside en la «pasión por la ornitología» que ha unido a los socios de la Asociación durante años. El presidente, Antonio Sánchez López, ha señalado que el evento es fruto de «muchísimos trabajos realizados» con el objetivo de crear un espacio de unión y amistad compartido en torno a las aves y la ornitología deportiva. La Asociación busca «fomentar el amor por las aves y la naturaleza», destacando el «gran trabajo y esfuerzo» que realizan para proteger y mostrar la gran variedad de especies existentes. El evento volverá a posicionar a Cuevas como «sede de los aficionados y amantes de los pájaros».

El calendario oficial del concurso es el siguiente: la inscripción de ejemplares se realizará del 1 al 17 de noviembre; la recepción de aves tendrá lugar los días 21 y 22 de noviembre; el enjuiciamiento oficial se llevará a cabo los días 23 y 24 de noviembre; y la exposición pública podrá visitarse los días 27, 28, 29 y 30 de noviembre, con la entrega de trofeos y clausura el 30 de noviembre a partir de las 17:00 horas.

El certamen otorgará Grandes Premios a nivel individual y por equipo, con trofeos y diplomas. Se concederán numerosos Premios Especiales, incluyendo categorías como Mejor Lipocromo con y sin factor, Mejor Melánico con y sin factor, Mejor Híbrido, Mejor Exótico y el premio al criador con más inscritos. El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora reafirma su «gran apoyo» a la Asociación, buscando que el concurso siga siendo «un referente en su categoría». El alcalde, Antonio Fernández Liria, y la concejala de Festejos y Seguridad, Miriam Quintana Navarro, forman parte del Comité de Honor.

Para más detalles sobre la inscripción, a través de www.passerum.es

, o la reserva de stand en la 7ª Feria, se puede contactar con Antonio Sánchez (678 397 918) o con Juan José Zapata Aparicio (600 799 259).

Durante estos días se podrá disfrutar de la belleza y diversidad de las especies de aves del municipio.