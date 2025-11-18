El Ayuntamiento de Albox acomete obras para reparar anegaciones y daños por lluvias

El pasado 9 de octubre, el municipio de Albox registraba más de 40 litros por metro cuadrado. Unas lluvias que provocaron importantes daños en diferentes ... zonas de la localidad, en muchos casos, en lugares y edificios que, de manera reiterada, cada vez que llueve viven una situación muy parecida.

De manera inmediata el Ayuntamiento declaró situación de emergencia y pocas horas después, la alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso, acompañada por el resto de concejales del equipo de gobierno, recorrieron el municipio y se reunían con los vecinos afectados para poder realizar una valoración de daños y definir las actuaciones necesarias para evitar que vuelvan a sufrir daños por el agua.

Apenas unos días después, Alfonso daba cuenta en pleno de todas las actuaciones que se iban a llevar a cabo. «Vamos a solucionar los problemas de muchos albojenses que llevan años sufriendo por la pasividad de los equipos de gobierno anteriores. Son quejas que los vecinos llevan haciendo desde 2018, en muchos casos, y nosotros vamos a darles solución» explicaba la alcaldesa albojense.

Una de las primeras actuaciones que se han llevado a cabo es el arreglo del camino del Cañico que quedó prácticamente intransitable. Por eso se ha repuesto el asfalto y limpiado toda la calzada, para que los vecinos de esta barriada puedan acceder a sus viviendas con seguridad.

La construcción de nuevos pluviales se hace necesaria en varios puntos del municipio que, cada vez que llueve de manera intensa, sufren inundaciones. Esto sucedía concretamente en las calles Poeta Juan Berbel y Arrabal, en las que el agua llegó a entrar en varios bajos y garajes de viviendas. Por eso, el Ayuntamiento está construyendo nuevos pluviales, con dimensiones suficientemente grandes que permitan evacuar el agua de lluvia y que los vecinos no vuelvan a vivir una situación parecida.

El Centro de Agua y Salud fue otro de los lugares que quedó inundado en todo su entorno debido a la gran cantidad de agua caída y la acumulación de lodos. Los trabajadores comienzan ya a arreglar el talud que une el Centro de Salud con la Residencia Escolar Maestro Juan de la Cruz y evitar este tipo de episodios.

La avenida que discurre justo delante del Centro de Agua y Salud quedó completamente inundada, tanto es así, que hubo que cortar el tráfico y un vehículo quedó atrapado en este punto donde ahora se va a construir un pluvial que multiplicará por cuatro la capacidad actual.

Algo muy parecido es lo que sucede en la Calle Ramón y Cajal donde se han proyectado nuevos pluviales, ya que esta transitada vía no cuenta con ninguno, y el agua provoca importantes daños cada vez que llueve intensamente. En esta zona se repararán además las aceras que quedaron seriamente dañadas en las últimas lluvias de principios de octubre.

Las obras que ejecuta ya el Ayuntamiento de Albox van a suponer una inversión cercana a 100.000 euros.