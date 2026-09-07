Albox inicia la transformación de la avenida 28 de Febrero en un gran Bulevar

La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Albox han iniciado una de las obras que van a marcar un antes y un después en ... este municipio. El presidente de la Institución Provincial y la alcaldesa, María del Mar Alfonso, han visitado esta mañana el inicio de unas obras históricas para la localidad: la transformación de la antigua carretera autonómica en el nuevo Bulevar de la avenida 28 de Febrero.

Este ambicioso proyecto, enmarcado dentro de los Planes Provinciales de la Institución Provincial, cuenta con un presupuesto total de 1.649.400 euros. Esta actuación es fruto de la colaboración institucional y está financiado conjuntamente por la Diputación y el Ayuntamiento de Albox, que se ahorrará los casi 178.000 euros de la baja obtenida en el proceso de adjudicación.

El objetivo principal de la obra, que cuenta con un plazo de ejecución de 9 meses, es humanizar el municipio y adecuar esta antigua vía rápida para convertirla en un gran bulevar urbano. En total, se actuará sobre 950 metros lineales y un ancho de 15 metros, abarcando desde la salida de Albox hasta la glorieta del Lidl.

Donde hoy existe una vía de paso, pronto las familias podrán pasear por amplias aceras perimetrales a ambos lados (de 2,50 y 2 metros de anchura). Además, se potenciará la movilidad sostenible con la implantación de un carril bici bidireccional de 2,50 metros en el margen izquierdo, que discurrirá a nivel del acerado, separado del tráfico rodado y protegido con barandilla.

Una vía segura, moderna y eficiente

Para organizar el tráfico, la nueva calzada dispondrá de una mediana continua con seto perimetral. La seguridad de los vecinos es una prioridad, por lo que la velocidad quedará limitada a 30 kilómetros por hora y se construirán pasos de peatones elevados a nivel de la acera, actuando como reductores de velocidad y garantizando cruces seguros.

La accesibilidad también mejorará notablemente para las parcelas y comercios de la zona, para los que se adecuarán accesos con un ancho mínimo de 7,50 metros mediante pavimentación con adoquín de hormigón preparado para soportar el paso de vehículos pesados.

Bajo la superficie y en equipamiento, el Bulevar estrenará infraestructuras clave: una nueva red de drenaje de aguas pluviales (colectores e imbornales) para evitar acumulaciones de agua y una moderna red de alumbrado público con tecnología LED, que mejorará la visibilidad reduciendo el consumo eléctrico.

Proyecto valiente

Durante la visita, el presidente de la Diputación ha querido felicitar a la alcaldesa por su empuje y determinación: «Liderar un municipio exige mucha responsabilidad, pero transformar un municipio exige, sobre todo, valentía. Y este Ayuntamiento ha sido valiente», ha señalado. Asimismo, ha remarcado el carácter histórico de la actuación al apuntar que «se marca un antes y un después porque por fin arrancan estas obras que van a cambiar la fisionomía del municipio, que lo van a hacer mucho más atractivo, accesible y con una movilidad más sostenible».

El presidente ha destacado el dinamismo de Albox, «un pueblo vivo, que avanza y que solo en el último año ha sumado casi 400 nuevos vecinos». «Ese crecimiento demanda infraestructuras a la altura. Asumir el reto de convertir casi un kilómetro de una antigua carretera en un bulevar moderno y accesible es una decisión fundamental para el futuro de Albox. En este camino de transformación, los ayuntamientos que sueñan a lo grande saben que no están solos y que cuentan con el respaldo de la Diputación para hacer realidad proyectos que mejoran la calidad de vida de los almerienses», ha añadido.

Por su parte, la alcaldesa, María del Mar Alfonso, ha celebrado este gran hito porque estamos «ante una obra emblemática que proyecta a Albox al futuro, que es nuestro gran objetivo de gestión. Albox es un municipio comercial y necesitaba que ese desarrollo contara con una accesibilidad que cumpliera objetivos de sostenibilidad y seguridad y mejora de los servicios públicos. Así se lleva a cabo este gran proyecto que garantizará seguridad para el peatón, para el tráfico, iluminación… proyectamos a Albox hacia el futuro», y ha agradecido a la Diputación el impulso a este proyecto transformador que se realiza mediante los Planes Provinciales de la institución.

La transformación de la avenida 28 de Febrero es el máximo exponente de la apuesta de la Diputación por este municipio de la comarca del Almanzora, donde la inversión total en fomento e infraestructuras en el periodo 2016-2026 alcanza la cifra de 9 millones de euros.