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Albox inicia la transformación de la avenida 28 de Febrero en un gran Bulevar

Con un presupuesto de más de 1,6 millones de euros mejorará 950 metros dotando de grandes aceras, carril bici y mobiliario a una calle que estrenará red de pluviales

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Albox inicia la transformación de la avenida 28 de Febrero en un gran Bulevar

Marcos Tárraga

Almería

La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Albox han iniciado una de las obras que van a marcar un antes y un después en ... este municipio. El presidente de la Institución Provincial y la alcaldesa, María del Mar Alfonso, han visitado esta mañana el inicio de unas obras históricas para la localidad: la transformación de la antigua carretera autonómica en el nuevo Bulevar de la avenida 28 de Febrero.

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