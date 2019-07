Un viaje por la innovación y el impacto social del emprendimiento ponen fin al Curso de Verano de Purchena El doctor en robótica almeriense, Ramón González, medalla de Andalucía, y Tito Spinola, responsable de programas de Ashoka, han sido los encargados de cerrar este curso I. A. Purchena Sábado, 20 julio 2019, 12:57

Con la ponencia '¿Innovar o morir? Esa es la cuestión' el ingeniero informático y doctorado en robótica Ramón González –medalla de Andalucía- ha participado en el Curso de Verano de la UAL de Purchena dedicado este año a la empleabilidad de los jóvenes.

Gracias a su trabajo en algunos de los centros de investigación más prestigiosos del mundo, como es el Massachusetts Institute of Technology, se le considera una eminencia internacional en este campo. Después de algunos años en el MIT como investigador y en varias universidades españolas, González decidió centrarse en aplicar sus conocimientos en robótica al sector agrícola.

Su charla ha sido un viaje apasionante por el mundo de la innovación, de la tecnología y del emprendimiento, el que Ramón González se ha centrado «en descubrir los valores que hay detrás de estas palabras hoy en día como es innovar para las empresas, el crear cosas nuevas, saber comercializarlas, en definitiva llegar a las personas y creas coas útiles para ellas». Por otro lado, ha explicado «la importancia que tiene hoy en día la tecnología y emprender, el crear nuevas empresas, querer cambiar las cosas a través de las empresas y en definitiva el mejorar el mundo»

Para ello González ha ido poniendo ejemplos de «personas que son referencia, espejos donde tenemos que mirarnos, así como de lugares referentes en el mundo de la innovación y del emprendimiento. Pero todo ello centrándonos en el lado humano y de las emociones».

En la última parte de su ponencia, este ingeniero informático por la UAL, ha hablado de su nueva aventura profesional: Robonity. «Esta empresa es el motivo por el que me he vuelto a mi tierra, a Almería, para fundar esta empresa que intenta cambiar las cosas y ayudar al mundo de la agricultura en particular y a las empresas de Almería en general».

El Curso de Verano de Purchena, el más numeroso de todos con más de 160 inscritos ha finalizado con una ponencia de Tito Spinola, responsable de programas en Ashoka, titulada 'Educación y jóvenes: emprender con impacto social'.

Spínola ha explicado cómo llegó a Ashoka España después de un cambio en su inicio profesional como fisioterapeuta. Así, ha relatado que comenzó a trabajar en diferentes organizaciones de cooperación internacional, no sólo en España, también en Madagascar y Estados Unidos. A su vuelta, en Almería, hizo realidad, junto con un grupo de amigos, el proyecto socio cultural 'Gitanos de palabra', que consta de tres actividades; un cortometraje 'Antonia'; una exposición fotográfica y una campaña de sociabilización a través de las redes sociales, cuyo fin era mostrar una imagen más real y heterogénea de la comunidad gitana. Este proyecto sirvió para que Ashoka se fijara en él y comenzará a trabajar para ellos como formador.

Spinola ha destacado la labor de Ashoka como fundación a nivel internacional, que desde 1981 apuesta por una sociedad en que todas las personas descubran su potencial para mejorar el mundo, desde el emprendimiento social. De allí su apoyo a las personas que gestionan proyectos en ese sentido, buscando una solución desde la raíz de los problemas.

Entre sus objetivos a medio plazo están el dar apoyo en la búsqueda y reconocimiento de escuelas y jóvenes Changemakers e impulsar la creación de una red nacional para todos ellos. Postgrado en Gestión y Dirección de ONGs, ha trabajado en distintas organizaciones de cooperación al desarrollo en Madagascar, España y Estados Unidos.

Durante tres días el municipio almeriense de Purchena ha dado las claves y ha reflexionado sobre el camino a seguir para abrir las puertas del mercado laboral a los más jóvenes, además de volver a demostrar que es a día de hoy un referente nacional en actuaciones políticas, empresariales y sociales encaminadas a mejorar la vida de los menores, en especial de los que están en riesgo de exclusión social.