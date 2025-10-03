Casi una veintena de centros de participación activa celebran en Albox el día de los mayores El delegado de la Junta reivindica que los mayores «son la fuerza del presente y la inspiración del futuro»

Albox ha celebrado este viernes el acto de conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores. En la cita ha participado el delegado territorial de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Francisco González Bellido, acompañado por la alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso.

Durante su intervención, Bellido se ha referido al lema con el que en 2025 se conmemora esta jornada que afirma que «las personas de edad impulsan la acción local y mundial: nuestras aspiraciones, nuestro bienestar y nuestros derechos» y ha reivindicado que los mayores «son la fuerza del presente y la inspiración del futuro. Son impulsores de progreso, guardianes de experiencia, y auténticos motores de la provincia».

En este III Encuentro Provincial de los 16 Centros de Participación Activa que la Junta de Andalucía tiene en Almería (el primer encuentro provincial se celebró en Níjar y el segundo en Almería capital el pasado año), las personas usuarias de los mismos han disfrutado de un día en el que compartir experiencias y disfrutar juntos.

Durante la jornada, se ha podido visitar una exposición de obras realizadas en diferentes centros en los Talleres de Desarrollo Creativo como cuadros con diferentes técnicas, pintura en tela, bordados, trabajos de reciclaje, de croché o de bolillo, entre otras. Asimismo, se ha proyectado un video que muestra la vida y la actividad de los CPAs de la provincia de Almería, realizado por personal de los Centros y de la Delegación territorial y ha habido actuación del cuadro flamenco 'Carretero Cazorla', así como actuaciones musicales.

Uno de los momentos más emotivos ha sido el homenaje a los centros que cumplen 45 años de trayectoria: El Ejido, Adra y Vélez Rubio, así como al Centro de Participación Activa Almería I 'Nueva Almería', pionero en la provincia y que cumple 53 años.

El delegado ha afirmado que se trata de «un reconocimiento muy especial a su trabajo constante, a su presencia cercana durante todos estos años acompañando a las personas mayores y también a su capacidad de adaptación a los tiempos». Estos centros nacieron como hogares del pensionista y han evolucionado hasta convertirse en los actuales Centros de Participación Activa, «otorgando cada vez más protagonismo a las personas mayores y poniendo en valor su potencial, su talento y su papel en la sociedad», ha indicado Bellido.

Las placas entregadas a los CPA homenajeados han sido elaboradas por personas usuarias del Taller de Cerámica del Centro Ocupacional Javier Peña, centro para personas con discapacidad, titularidad de la Junta de Andalucía, que este año ha hecho dos nuevas series temáticas: una sobre puertas típicas de Almería, y otra sobre paisajes típicos del Cabo de Gata. También han elaborado el dominó que se ha entregado como detalle en el Taller de Carpintería.

Francisco González Bellido ha incidido en que el trabajo, desde la Junta de Andalucía y desde el Ayuntamiento, confluyen en un mismo objetivo «mejorar la calidad de vida de nuestros mayores, impulsar programas de envejecimiento activo y promover espacios de participación y bienestar para todos y todas» y ha destacado la «inestimable colaboración del Ayuntamiento» en la organización de la gala.

Los centros de Participación Activa (CPA) son centros de promoción del bienestar de las personas mayores tendentes al fomento de la convivencia, la integración, la participación, la solidaridad y la relación con el medio social, pudiendo servir, sin detrimento de su finalidad esencial, de apoyo para la prestación de Servicios Sociales y Asistenciales a otros sectores de la población. Cada día se fomenta el envejecimiento activo con talleres que cuidan y estimulan el cuerpo, la mente, las emociones y la creatividad.

Son 16 los CPAs que conforman la red de centros en Almería. Hay 4 en Almería capi- tal, 5 en la zona de Poniente (Adra, Berja, El Ejido, Roquetas de Mar y Vícar), 4 en la zona Norte (Velez Rubio, Albox, Huércal Overa yCuevas del Almanzora) y Uleila del Campo, Fiñana y Níjar, dando cobertura a un total de 31.200 socios, de los que 13.776 son hombres y 17.424 mujeres.

Por su parte, la alcaldesa ha señalado que «para Albox es un honor acoger el Encuentro de todos los CPA de la provincia de Almería en el Día Internacional del Mayor». «Para el equipo de Gobierno -ha indicado María del Mar Allfonso- nuestros mayores son un eslabón fundamental en nuestra gestión diaria. Buscamos día a día la mejor manera de cuidarlos, de trabajar por ellos y atenderlos en todas las esferas de su vida. Cuidarlos es un acto de responsabilidad y deber y además entendemos que desde las instituciones hay que hacerlo y además fomentarlo en nuestros jóvenes».

Inversiones

El delegado ha informado de que, en la actualidad, con fondos propios de la Consejería de Inclusión Social, se están renovando las cocinas, tanto obra como equipamiento, de Fiñana, Hogar III 'Alborán', Adra y Huercal-Overa con una inversión de 123.907 euros. Asimismo, recientemente se han renovado en los CPAs los equipos informáticos destinados a las aulas de informática, despachos de Juntas de gobierno y dirección, con un total de 172 ordenadores, 21 portátiles y 15 proyectores.

También se han realizado obras para mejorar la accesibilidad en los CPAs de Albox, Fiñana y Velez-Rubio (actuaciones en aseos, vestibulos de acceso, cambio de suelos, espacios exteriores), con una inversión total de 110.610, a través de Fondos Europeos dentro del proyecto Next Generation y se han instalado placas fotovoltaicas en los CPAs de Adra, Roquetas de Mar y Vicar, con una inversión total de 61.419,97 euros.

Además, con Fondos Europeos Next Generation la Delegación está acometiendo 2 obras integrales que se encuentran próximas a su finalización y la renovación de todo el equipamiento de los CPAs de El Ejido, Huércal-Overa y Adra, con el Modelo de Atención Centrado en la Persona, lo que supone una inversión total de 604.784 euros.