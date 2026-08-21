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Almanzora

Tres detenidos por el robo de 3.500 euros en joyas en una vivienda de Cantoria

El presunto autor fue contratado para instalar equipamientos en el domicilio, según la Guardia Civil, que localizó el botín en establecimientos de compraventa de oro

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Una agente de Guardia Civil analiza una imagen de las joyas robadas.

Ideal

Almería

La Guardia Civil ha esclarecido un delito de hurto cometido en el interior de una vivienda de Cantoria y detenido a dos personas, e investigado ... a otra, por su presunta participación en el mismo.

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Tres detenidos por el robo de 3.500 euros en joyas en una vivienda de Cantoria

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Tres detenidos por el robo de 3.500 euros en joyas en una vivienda de Cantoria