Tres detenidos por el robo de 3.500 euros en joyas en una vivienda de Cantoria

La Guardia Civil ha esclarecido un delito de hurto cometido en el interior de una vivienda de Cantoria y detenido a dos personas, e investigado ... a otra, por su presunta participación en el mismo.

La investigación, según ha trasladado la Comandancia de Almería este viernes en un comunicado, se inició tras la denuncia presentada por la propietaria del inmueble, que manifestó haber sufrido la sustracción de varias joyas de oro que guardaba en su domicilio.

Entre los efectos sustraídos, de acuerdo a la versión trasladada, se encontraban cuatro anillos de oro con diamantes y un collar de oro de dos tonalidades, cuyo valor conjunto ascendía aproximadamente a 3.500euros.

Los agentes, tras esta denuncia, iniciaron una investigación encaminada a determinar las circunstancias del hurto y localizar tanto al responsable como los efectos sustraídos. Las primeras pesquisas permitieron centrar las sospechas sobre una persona que habría accedido al domicilio aprovechando la confianza de la denunciante, que había contratado sus servicios para la instalación de equipamientos en la vivienda.

Una vez identificado el presunto autor, los investigadores continuaron las gestiones para determinar el destino de las joyas, que permitieron conocer que este habría entregado parte de los efectos a dos conocidos de la localidad de Olula del Río, quienes posteriormente los habrían trasladado a establecimientos dedicados a la compraventa de oro. Así, los agentes localizaron cuatro de los anillos sustraídos en un establecimiento de compraventa de oro de Macael.

Las investigaciones continuaron de forma paralela en otros establecimientos de la provincia, logrando localizar también el collar sustraído en un local de este mismo tipo en la capital almeriense.

Como resultado de la investigación, la Guardia Civil procedió a la detención del autor del delito de hurto, quien fue puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Huércal-Overa, plaza número dos. Seguidamente, se detuvo a dos personas como presuntos autores de la venta de las joyas y se investigó a una persona como presunta autora de un delito de receptación. Estos últimos fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Purchena.

La actuación permitió recuperar la totalidad de las joyas sustraídas, que han sido valoradas en unos 3.500 euros y entregadas a su legítima propietaria.

A raíz de estos hechos, desde la Guardia Civil han recordado que la colaboración ciudadana es fundamental para detectar este tipo de actividades. Así, cualquier información puede comunicarse inmediatamente a la Guardia Civil a través de sus diferentes canales de comunicación, incluso de forma anónima, a través del teléfono 062, web www.guardiacivil.es y la aplicación 'Alertcops'.