Supersubmarina y La Desértica, entre los premiados por El Saliente

La entidad social organiza en Albox el acto por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en el que se reconoce el compromiso con la inclusión y y la igualdad de oportunidades

R. I.

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:29

Comenta

La Asociación de Personas con Discapacidad 'El Saliente' organiza este miércoles el Acto Conmemorativo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Una cita que « ... pretende ser un espacio de reconocimiento y visibilidad para seguir avanzando hacia una sociedad más justa, accesible e inclusiva», ha explicado la organización en un comunicado. En el evento, amenizado con la actuación musical de Luis Miguel Contreras Fernández, se va a hacer entrega de distintas distinciones a entidades y personas comprometidas con la inclusión y la igualdad de oportunidades.

