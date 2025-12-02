Supersubmarina y La Desértica, entre los premiados por El Saliente

La Asociación de Personas con Discapacidad 'El Saliente' organiza este miércoles el Acto Conmemorativo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Una cita que « ... pretende ser un espacio de reconocimiento y visibilidad para seguir avanzando hacia una sociedad más justa, accesible e inclusiva», ha explicado la organización en un comunicado. En el evento, amenizado con la actuación musical de Luis Miguel Contreras Fernández, se va a hacer entrega de distintas distinciones a entidades y personas comprometidas con la inclusión y la igualdad de oportunidades.

La distición al Compromiso Social se otorga en esta ocasión a la Brigada Rey Alfonso XIII Segunda de la Legión por su labor en la organización de 'La Desértica', una de las pruebas deportivas más emblemáticas de Almería. El Espacio Alma, edificio municipal de Almería referente en accesibilidad e innovación social, recibe la distinción en la categoría de Institución por su carácter inclusivo y su apoyo constante al tejido asociativo del Tercer Sector.

En Sensibilidad Social, se reconoce a la enfermera María del Carmen Rubio Sánchez por su destacada labor, caracterizada por el compromiso, sensibilidad y dedicación en la atención integral a menores con necesidades especiales.

La categoría Superación y Ejemplo de Vida concede este año el reconocimiento al grupo musical Supersubmarina, que para la organización encarna una historia de coraje, resiliencia y optimismo. Tras el grave accidente sufrido en 2016, sus integrantes han afrontado largos procesos de recuperación física y neurológica con una determinación ejemplar.

Finalmente, el reconocimiento In Memorian quiere rendir un homenaje a Ángel Rueda Martínez. Fallecido recientemente, es miembro fundador de la entidad, de cuya junta directiva ha formado parte durante prácticamente toda su trayectoria. Además, fue presidente de El Saliente entre 1989 y 1992.