Silestone presenta su nueva campaña con Cindy Crawford, 'Tops on Top 2019' Su nueva campaña publicitaria con Cindy Crawford refuerza la vinculación de Silestone con el mundo lifestyle, y consolida su posicionamiento global como la superficie decorativa y arquitectónica a la vanguardia del diseño y las tendencias I. A. Cantoria Miércoles, 18 septiembre 2019, 17:56

Silestone by Cosentino, líder mundial en superficies de cuarzo, presenta su nueva campaña publicitaria internacional «Tops on Top 2019» con la supermodelo y emprendedora Cindy Crawford como protagonista. Éxito, aspiración y liderazgo definen una creatividad que vuelve a unir a dos auténticos «top» en sus respectivos ámbitos. La interacción y el vínculo entre Crawford y Silestone® son claves en «Tops on Top 2019».

La nueva campaña publicitaria celebra la belleza y la elegancia, y el éxito consolidado a base de esfuerzo, trabajo y persistencia, algo de lo que saben mucho y de lo que pueden presumir tanto la supermodelo norteamericana como la marca española. Ambos son las únicas y verdaderas estrellas de este nuevo trabajo publicitario donde el objetivo es unirles a través de su esencia y sus valores.

En el anuncio podemos ver a una bellísima Cindy Crawford interactuando con una espectacular encimera de Silestone®, en color Eternal Marquina, que brilla como una auténtica joya y ofrece al mismo tiempo una innovadora superficie con las mejores y más avanzadas prestaciones técnicas.

El lanzamiento y presentación oficial de la campaña tuvo lugar anoche en un evento exclusivo celebrado en Londres. El popular restaurante ZELA London, ubicado en el corazón de West End, fue el lugar elegido por Cosentino para tal especial acontecimiento. Este innovador espacio, inaugurado en 2018, cuenta en su distinguida decoración con mesas elaboradas en Silestone® Eternal Marquina. El acto estuvo presidido por Eduardo Cosentino, Vicepresidente Ejecutivo Global de Ventas del Grupo y CEO de Cosentino North America; Santiago Alfonso, Vicepresidente de Comunicación y Marketing de Grupo Cosentino; Pedro Parra, Vicepresidente Comercial en Europa; y Paul Gidley, Area Manager de Cosentino en Reino Unido. Entre los invitados se encontraban los mejores clientes y colaboradores de la compañía en Europa.

Cindy Crawford derrochó simpatía durante todo el acto, así como en el coloquio que mantuvo con Tony Chamber, ex redactor jefe de la revista Wallpaper y fundador de la consultoría de diseño TC & Friends, a quién le desveló detalles de cómo fue trabajar en la nueva campaña con Silestone®. Cindy Crawford manifestó, una vez más, ser una apasionada del diseño y de sentirse muy orgullosa por colaborar con una marca como Silestone®. «Tops on Top 2019» refuerza la vinculación de Silestone® con el mundo lifestyle, y consolida su posicionamiento global como la superficie decorativa y arquitectónica a la vanguardia del diseño y las tendencias.

«Tops on Top 2019» es el resultado de un intenso trabajo que da como resultado una campaña gráfica para publicaciones offline y online especializadas en estilo de vida, tendencia, diseño, decoración y arquitectura de todo el mundo, así como para redes sociales. Toda la campaña «Tops on Top 2019» se gestó en un estudio de Los Ángeles (Estados Unidos).

Con este lanzamiento, Cindy Crawford sigue siendo embajadora mundial de Silestone® durante 2019 y 2020, y continuará ejerciendo de anfitriona en diferentes actos promocionales que desarrolle la marca española por el mundo. Cabe recordar uno de los últimos llevados a cabo, a principios de abril de 2019, cuando Crawford ejerció de madrina en la inauguración del Cosentino City de Los Ángeles.