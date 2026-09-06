 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
2 meses gratis

Almanzora

El Saliente resplandece en su consagración tras la culminación de la monumental obra pictórica de García Ibáñez

La consejera Patricia del Pozo, el presidente de la Diputación y la alcaldesa de Albox arropan al obispo Antonio Gómez Cantero en la bendición del templo, que estrena una decoración de iconografía apocalíptica ejecutada a lo largo de siete años.

Regala esta noticia
Añádenos en Google
El Saliente resplandece en su consagración tras la culminación de la monumental obra pictórica de García Ibáñez

R. I.

Almería

El Santuario de Nuestra Señora de los Desamparados del Saliente, ubicado en el término municipal de Albox y erigido como el gran faro devocional que ... vertebra las comarcas del Almanzora, el Levante y Los Vélez, ha vivido una jornada histórica para el patrimonio de la provincia de Almería. El recinto ha recuperado todo su esplendor arquitectónico y artístico mediante un solemne acto de Consagración que ha estado presidido por el obispo de la Diócesis de Almería, Antonio Gómez Cantero, contando con la presencia de la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo; el presidente de la Diputación Provincial, José Antonio García Alcaina; el diputado de Presidencia, Carlos Sánchez; y la alcaldesa albojense, María del Mar Alfonso, junto a diversas autoridades civiles y militares.

Esta funcionalidad es exclusiva para usuarios registrados.

Inicia sesión Crea tu cuenta

Reporta un error

[]

El Saliente resplandece en su consagración tras la culminación de la monumental obra pictórica de García Ibáñez

[]

El Saliente resplandece en su consagración tras la culminación de la monumental obra pictórica de García Ibáñez