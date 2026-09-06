El Saliente resplandece en su consagración tras la culminación de la monumental obra pictórica de García Ibáñez

El Santuario de Nuestra Señora de los Desamparados del Saliente, ubicado en el término municipal de Albox y erigido como el gran faro devocional que ... vertebra las comarcas del Almanzora, el Levante y Los Vélez, ha vivido una jornada histórica para el patrimonio de la provincia de Almería. El recinto ha recuperado todo su esplendor arquitectónico y artístico mediante un solemne acto de Consagración que ha estado presidido por el obispo de la Diócesis de Almería, Antonio Gómez Cantero, contando con la presencia de la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo; el presidente de la Diputación Provincial, José Antonio García Alcaina; el diputado de Presidencia, Carlos Sánchez; y la alcaldesa albojense, María del Mar Alfonso, junto a diversas autoridades civiles y militares.

Esta jornada litúrgica e institucional ha certificado la culminación de uno de los proyectos artísticos de arte sacro contemporáneo más ambiciosos de las últimas décadas en España. La intervención ha sido ideada y ejecutada por el eminente pintor realista almeriense Andrés García Ibáñez, quien ha dedicado siete años de trabajo ininterrumpido a este encargo. El proyecto decorativo, iniciado en el año 2019 bajo el mandato del entonces prelado Adolfo González Montes, comprende la ornamentación pictórica integral de la cúpula, los tres ábsides y las paredes del interior, donde se han incorporado durante el último año alrededor de 40 lienzos religiosos de gran formato.

La magistral actuación artística desarrolla un denso programa iconográfico sobre el Juicio Final y la narración del Apocalipsis, concebido bajo la supervisión teológica del Obispado de Almería. La obra combina un escrupuloso respeto hacia las fuentes bíblicas tradicionales con el lenguaje plástico realista y contemporáneo propio de García Ibáñez. De forma paralela a las pinturas, el templo ha estrenado un nuevo altar diseñado conjuntamente por el propio artista y el arquitecto Paco Carrasco, este último responsable técnico de las importantes obras de sustitución de las cubiertas y renovación de la solería del santuario.

Durante la ceremonia, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha alabado la valentía del creador olulense, discípulo y amigo personal del maestro Antonio López, por haber sabido proyectar y ejecutar una obra religiosa de proporciones colosales sin renunciar a las señas de identidad del arte contemporáneo. Del Pozo ha remarcado que esta intervención singulariza la dilatada trayectoria de García Ibáñez y dota a la provincia de un recurso cultural de primer orden dentro del panorama autonómico.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha calificado la jornada como un hito para la identidad almeriense. García Alcaina ha subrayado que el esfuerzo del pintor transforma el espacio respetando la tradición, al tiempo que ha ratificado el compromiso de la institución provincial con el enclave norteño. En este sentido, ha recordado los trabajos impulsados durante la última década para la mejora de los accesos viales y el refuerzo de la seguridad en la carretera que une el casco urbano de Albox con el alto de El Saliente, garantizando que el patrimonio pueda ser visitado y disfrutado por los ciudadanos.

En esta misma línea de reconocimiento, la alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso, ha mostrado la profunda satisfacción del municipio ante una jornada memorable para los miles de devotos de la «Pequeñica». Alfonso ha trasladado su gratitud a García Ibáñez y al rector del Santuario, Antonio Jesús María Saldaña, destacando que esta intervención trasciende el plano puramente pictórico para convertirse en un motor de proyección turística, cultural y espiritual que beneficiará de forma directa a toda la comarca del Almanzora y a los peregrinos que acuden desde diversos puntos del país.

El propio Andrés García Ibáñez ha detallado las claves conceptuales de una obra que ha calificado como el reto más intenso de sus más de 40 años de carrera profesional. El creador ha explicado que la cúpula alberga la representación del trono de Dios envuelto en un manto azul y rodeado por un arcoíris, acompañado por los veinticuatro ancianos que simbolizan las doce tribus de Israel y la unión del Antiguo y el Nuevo Testamento. Por su parte, el ábside central exhibe la figura del Cordero Sacrificado en representación de Jesucristo junto al Tetramorfos de los cuatro evangelistas.

La composición apocalíptica se completa con la presencia de los ángeles que hacen sonar las trompetas para anunciar el juicio, dividiendo el espacio pictórico entre las desgracias de los cuatro jinetes junto a los condenados a un lado, y la humanidad salvada al otro, que es revestida con túnicas blancas antes de ingresar en la Jerusalén Celestial. El artista ha enfatizado que ha buscado imprimir una lectura optimista y de esperanza al conjunto, eludiendo los pasajes escabrosos o sombríos para alinear la obra con la visión teológica actual de la Iglesia sobre el mensaje de salvación.