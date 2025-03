Puri Sánchez: «Yo no soy como Mazón, si tengo alerta naranja me quedo en mi pueblo al pie del cañón»

Marcos Tárraga Cantoria Lunes, 10 de marzo 2025, 14:41 Comenta Compartir

«Yo no soy como Carlos Mazón, presidente por el PP de la Comunidad Valenciana. Si tengo un aviso naranja por lluvias, por fenómenos meteorológicos anunciados y que ponen en peligro la integridad de las personas, me quedo en mi pueblo al pie del cañón. Me quedo en mi pueblo asistiendo, por ejemplo, a un anciano que se ha quedado sin casa porque a causa de las lluvias buena parte de ella se le ha venido abajo«.

La alcaldesa de Cantoria, Puri Sánchez Aránega, se ha referido así al comunicado de prensa en el que la Diputación Provincial mencionaba la ausencia de la regidora cantoriana en un acto institucional celebrado en Almería capital «mientras la comarca de Almanzora y levante almeriense registraba niveles de lluvia históricos».

La alcaldesa de Cantoria recordaba que pidió «asistir a la reunión de manera telemática» pero que no aceptaron esa facilidad «precisamente, porque no se buscaba una reunión ejecutiva, sino una foto para sus redes sociales». «Además, a qué viene ese interés ahora en Cantoria, hace poco hicieron una en Tíjola y no nos invitaron, aparte de que llevan diez años sin pisar el Ayuntamiento o recibir a esta alcaldesa pese a la infinidad de peticiones hechas a la Presidencia de Diputación, por diversas vías a lo largo de varios años», aclaraba la primera edil de la capital histórica del Valle del Almanzora.

Puri Sánchez invitó al equipo de Gobierno de la Diputación Provincial a demostrar que realmente quiere colaborar con los municipios en remediar los efectos de las lluvias de los últimos años. Le propone participar activamente en la solución a un caso concreto, el del anciano a quien se le ha venido abajo su casa, precisamente mientras se realizaba la mencionada reunión institucional en Almería capital, y que el Ayuntamiento de Cantoria ha realojado momentáneamente en un hotel rural de la zona.

«Diputación Provincial de Almería tiene una Residencia Asistida de Ancianos. Desde este momento esperamos ansiosos a que muestren su preocupación por Cantoria y sus vecinos ofreciendo una plaza para un anciano sin casa, sin familia que se haga cargo de él y con unas condiciones de salud que le hacen totalmente dependiente. Ahí tiene la tarea. Y esperamos su respuesta. De momento, mientras él se dedica a insultar a los pueblos que no son del PP, nosotros trabajamos con los servicios sociales provinciales y ya tenemos casi garantizada una residencia en Macael que pagaremos entre ambas instituciones. Que dé la cara ahí y no en Tick Tock», retaba la alcaldesa.

Temas

Cantoria