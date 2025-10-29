El PSOE denuncia el retraso de un año en el inicio de las obras del colector de Olula del Río

El diputado del Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería, Diego Castaño, ha denunciado el grave retraso en el inicio de las obras para ... reparar la rotura de los colectores del río Almanzora, a la altura de Olula del Río. Según ha recordado, se trata de unas actuaciones declaradas de emergencia tras la DANA de octubre de 2024, pero que, «sorprendentemente, no han comenzado hasta un año después».

Castaño ha lamentado que el anuncio del inicio de las obras se haya presentado con un despliegue sin precedentes, cuando en realidad lo que demuestra es la inacción de la Diputación y de los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. En su opinión, «no hay nada que celebrar cuando las aguas residuales de Olula del Río y Macael han estado vertiéndose durante todo este tiempo al cauce del río Almanzora sin el debido tratamiento y sin que el Gobierno de Moreno Bonilla, que es quien tiene que velar porque esos vertidos no se produzcan, no haya movido ni un solo dedo».

El diputado socialista ha llamado la atención sobre que muchos de los responsables municipales que hoy se muestran satisfechos fueron los mismos que, en su momento, se opusieron en reiteradas ocasiones a paralizar el cobro de las tasas por la depuración de aguas residuales, a pesar de que dicho servicio no se estaba prestando.

«Resulta indignante que ahora se den golpes de pecho cuando los vecinos y vecinas de Olula del Río y Macael son quienes han estado pagando durante todo este tiempo unas tasas por una depuración que nunca se ha realizado», ha señalado.

Diego Castaño ha subrayado además que la realidad es que los vecinos y vecinas han financiado la parte de la obra que corresponde a la Diputación Provincial, mientras que, tal y como ha reconocido el propio presidente de la institución, el 50% restante ha sido asumido por el Gobierno de España, «que está siendo la administración que, con diferencia, más está haciendo por nuestra provincia».