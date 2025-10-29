Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El PSOE denuncia el retraso de un año en el inicio de las obras del colector de Olula del Río

Diego Castaño reprocha a la Diputación y a los ayuntamientos del PP su falta de responsabilidad en la gestión de las aguas residuales del Almanzora

M. T.

Olula del Río

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:45

El diputado del Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería, Diego Castaño, ha denunciado el grave retraso en el inicio de las obras para ... reparar la rotura de los colectores del río Almanzora, a la altura de Olula del Río. Según ha recordado, se trata de unas actuaciones declaradas de emergencia tras la DANA de octubre de 2024, pero que, «sorprendentemente, no han comenzado hasta un año después».

