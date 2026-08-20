El PSOE acusa a la Junta de ocultar al PP de Almería el traslado de migrantes a Purchena

El senador del PSOE de Almería Antonio Martínez ha acusado al PP de «mentir deliberadamente y alimentar la alarma entre los vecinos del Valle del ... Almanzora» después de que los populares hayan asegurado que desconocían la apertura del centro de atención humanitaria de Purchena. Según Martínez, «la Junta de Andalucía había sido informada semanas antes por la propia entidad responsable del recurso».

«Las mentiras tienen las patas muy cortas y hoy el PP ha construido toda una rueda de prensa sobre una premisa que es falsa: la Junta de Andalucía sí estaba informada de la apertura del centro de Purchena», ha asegurado.

El senador socialista ha explicado que la entidad gestora comunicó previamente la situación al delegado territorial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad en Almería, Francisco Bellido, quien además es secretario general del PP de Almería y fue concejal de Olula del Río.

«Por tanto, si los alcaldes del PP no tenían información, Maribel Sánchez Torregrosa debería preguntarle a Francisco Bellido por qué no se la trasladó, en lugar de montar un paripé de rueda de prensa», ha afirmado.

Martínez considera que el PP «tiene un problema con su propio relato», ya que durante su comparecencia ha repetido que sus alcaldes desconocían lo que estaba sucediendo y que nadie les había informado.

«Pues bien, la Junta lo sabía. Su delegado de Servicios Sociales lo sabía. Y el secretario general del PP de Almería lo sabía, porque son la misma persona. Así que, antes de señalar a los demás, deberían explicar qué hicieron ellos con esa información y por qué, según dicen ahora, no llegó a sus propios alcaldes», ha subrayado.

«No son menores, no vienen de Ceuta«

El senador socialista ha querido desmentir «con absoluta claridad, los bulos que están circulando en redes sociales en torno a las personas acogidas en Purchena«.

«No son menores y no proceden de Ceuta. Son personas adultas procedentes de Canarias que ya se encontraban acogidas en otro recurso de la misma entidad en Málaga y que han sido trasladadas a Purchena tras el cierre de ese centro», ha explicado.

Martínez considera «especialmente irresponsable» que el PP haya dedicado buena parte de su rueda de prensa a relacionar la situación de Purchena con Ceuta, utilizando incluso expresiones como «invasión», cuando la propia Sánchez Torregrosa, preguntada expresamente sobre la procedencia de estas personas, ha reconocido que no tenían «esa información».

«Y lo más grave es lo que dice inmediatamente después: que 'da igual si han venido de Ceuta, si han venido de Málaga'. No, señora Sánchez Torregrosa, no da igual. No da igual cuando se está hablando durante minutos de Ceuta para alimentar el miedo de los vecinos del Almanzora. No da igual cuando en las redes sociales se está difundiendo falsamente que han llegado menores procedentes de Ceuta. Los hechos importan y la verdad importa», ha respondido Martínez.

La propia Fundación Engloba diferencia sus programas de Protección Internacional de los específicamente destinados a menores. Los de Protección Internacional contemplan, entre otros servicios, alojamiento temporal, manutención, atención sanitaria, asistencia jurídica y orientación social.

«Reconocen que no saben y, aun así, acusan»

Martínez ha señalado otra de las, a su juicio, «contradicciones evidentes» de la comparecencia del PP. «Los populares han admitido reiteradamente que no disponen de información sobre cuestiones esenciales, al tiempo que han realizado acusaciones de enorme gravedad», ha criticado.

«Dicen que han llegado 50 personas, pero después reconocen que no saben si son 50 o 39. Reconocen que no saben de dónde proceden. Dicen que buena parte de lo que conocen procede de imágenes y de lo que les cuentan los vecinos. Es decir, reconocen que no tienen los datos y, sin embargo, les basta para hablar de invasión, inseguridad, abandono, improvisación y hasta para pedir una dimisión», ha reprochado. «Lo que ha hecho hoy el PP es reconocer que desconoce buena parte de los hechos y, a partir de ese desconocimiento, construir un relato destinado a generar alarma. Eso es profundamente irresponsable», ha añadido.

Martínez ha rechazado asimismo que el PP pueda acusar al Gobierno de España de provocar «crispación» después de una rueda de prensa en la que ha vinculado reiteradamente Purchena con una supuesta «invasión» de Ceuta y con la inseguridad ciudadana.

«No se puede echar gasolina y después denunciar que hay humo. No se puede introducir la palabra 'invasión', hablar de falta de seguridad, vincular dos situaciones que no tienen relación y después decir que son los demás quienes generan crispación», ha manifestado.

El senador socialista ha defendido el derecho de los alcaldes y de los vecinos «a disponer de toda la información y plantear todas las preguntas que consideren necesarias», pero ha advertido de que «eso no da derecho a nadie a convertir la inmigración en una herramienta para sembrar miedo». «Los vecinos del Almanzora merecen respuestas, por supuesto. Pero merecen respuestas verdaderas, no rumores amplificados desde la irresponsabilidad más absoluta», ha señalado.