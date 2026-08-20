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Almanzora

El PSOE acusa a la Junta de ocultar al PP de Almería el traslado de migrantes a Purchena

El senador Antonio Martínez acusa a los populares de «mentir, envenenar e intoxicar a los vecinos del Almanzora»

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Antonio Martínez, senador del PSOE de Almería.

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Almería

El senador del PSOE de Almería Antonio Martínez ha acusado al PP de «mentir deliberadamente y alimentar la alarma entre los vecinos del Valle del ... Almanzora» después de que los populares hayan asegurado que desconocían la apertura del centro de atención humanitaria de Purchena. Según Martínez, «la Junta de Andalucía había sido informada semanas antes por la propia entidad responsable del recurso».

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El PSOE acusa a la Junta de ocultar al PP de Almería el traslado de migrantes a Purchena

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