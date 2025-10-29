Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Purificación Sánchez, alcaldesa de Cantoria. R. I.

Procesan a la alcaldesa de Cantoria por regular casas ilegales con orden de demolición

La jueza ve indicios de un delito de prevaricación administrativa, que también atribuye al concejal de Urbanismo, su cuñado, promotor inmobiliario, y un técnico de Obras Públicas

E. P.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:35

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia 2 de Huércal-Overa ha acordado abrir un procedimiento abreviado para investigar junto a otras ... personas a la alcaldesa de Cantoria, Purificación Sánchez (PSOE), por la regularización de 15 viviendas declaradas ilegales y cuya demolición había sido ordenada por un juez en junio de 2010 al estar edificadas en suelo no urbanizable del paraje 'Los Garcías'.

