A prisión la pareja detenida en Purchena tras atrincherarse armada en una vivienda Permanecieron encerrados en su residencia durante más de cinco horas al tratar de huir en una persecución de la Guardia Civil

E. P. Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:08 Comenta Compartir

Un juez ha acordado el ingreso en prisión provisional de la pareja que fue arrestada el pasado viernes en Purchena después de que se atrincherara armada con una escopeta de caza modificada en una vivienda del municipio, donde el varón de 27 años y con un amplio historial delictivo tenía prohibido residir por orden judicial.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a Europa Press las medidas judiciales adoptadas tras el arresto de la pareja, a la que se seguía de manera previa para practicar su arresto, si bien al verse perseguidos se introdujeron en la vivienda donde se resistieron a salir durante más de cinco horas.

En entorno de la calle Castillo Alto fue acordonado por un total de once agentes que se desplegaron en la zona, toda vez que un negociador trató de convencer a los sospechosos para que salieran de la vivienda, la cual finalmente hubo que asaltar para proceder a los arrestos.

En su caso, el hombre contaba con 19 requisitorias judiciales y una orden en vigor que el prohibía expresamente vivir en Purchena, mientras que a la mujer se le imputan hasta tres robos con violencia. Fue a ella a quien se le intervino nada más entrar en el inmueble una escopeta, por lo que fue desarmada y detenida.

Ante las sospechas de que el varón, que se parapetó en la planta superior de la vivienda, pudiera disponer de más armas con munición real según refirió la arrestada, se solicitó el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de Almería. No obstante, el hombre fue detenido sin que se produjeran daños y sin encontrar más armas de fuego.

El varón contaba con 14 órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión, una orden de prohibición de residir en la localidad de Purchena (Almería) y otros señalamientos de menor gravedad. Además, estaba pendiente de imputaciones por delitos recientes.

Robo a unos ancianos

Fuentes de la investigación han confirmado que el ahora arrestado es el tercero de los hermanos a los que se investiga como presuntos autores de un robo con violencia a una pareja de ancianos en su vivienda, de la que se llevaron una cámara de seguridad con el objetivo de eliminar pruebas.

Los hechos se produjeron el domingo 17 de agosto cuando la víctima, un hombre con deficiencia visual, se encontraba en su domicilio y escuchó ruidos procedentes del patio.

Al dirigirse al lugar, sorprendió a tres personas en el interior del mismo, quienes «sin mediar palabra» comenzaron a agredirle «con violencia» e «incluso utilizando objetos contundentes», lo que le provocó heridas y la rotura de sus gafas graduadas «dejándolo aún más indefenso».

Durante el asalto, también fue agredida su pareja, quien estaba presente en el interior de la vivienda. Los agresores accedieron además al interior del domicilio, de donde sustrajeron dos teléfonos móviles y una cámara de vigilancia.

Mediante un acta de reconocimiento fotográfico, la víctima pudo reconocer a tres hermanos como supuestos autores de los hechos, dos de los cuales fueron arrestados en poco tiempo.

Más de 72.000 euros de una cartilla

Los arrestados también guardan relación con el robo de cartilla bancaria en una vivienda con la que la pareja habría efectuado transferencias a favor de familiares y conocidos por un total de 72.700 euros.

Los hechos se remontan al 5 de abril, cuando la víctima denunció que «desconocidos» habían accedido a su vivienda tras forzar la puerta de chapa de la terraza y sustraído una «pequeña cantidad de dinero en efectivo». Más tarde, constató la desaparición de la cartilla así como «múltiples operaciones no autorizadas» desde un cajero automático.

Las gestiones permitieron «identificar plenamente» a los dos presuntos autores del robo y la estafa: un varón de 27 años y su pareja, una joven de 20 años que fue detenida. Los agentes analizaron las grabaciones de las cámaras de videovigilancia del banco y recopilaron documentación aportada por la víctima.