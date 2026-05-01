El PP exige a la alcaldesa de Cantoria que asuma su inhabilitación de 14 años

El portavoz del Partido Popular de Almería, Carlos Sánchez, junto al portavoz popular en el Ayuntamiento de Cantoria, Saturnino Fernández, valoró este jeuves en rueda ... de prensa la situación judicial de la alcaldesa socialista de Cantoria, Purificación Sánchez, para quien la Fiscalía solicitó 14 años de inhabilitación por un presunto delito continuado de prevaricación en relación a un expediente urbanístico del municipio. Además, Sánchez pidió a la alcaldesa que asuma su responsabilidad como máxima gestora del Ayuntamiento de Cantoria.

El portavoz del PP explicó estos hechos en los que, como remite y según la Fiscalía, «un promotor hizo unas viviendas ilegales en el municipio y la alcaldesa, a sabiendas de que tenía orden de derribo, contribuyó a reponer la legalidad urbanística». Además, ahondó en que 'casualmente', el promotor de las viviendas «es el cuñado del entonces concejal de urbanismo».

Antes de seguir exponiendo estos hechos, Sánchez señaló y dejó claro que «el Partido Popular siempre se ha mantenido al margen cuando unos hechos están judicializados» y recordó que «siempre hemos defendido lo mismo: respetar a la justicia y dejar que trabaje. En este tiempo hemos esperado con prudencia y respetando el desarrollo de este procedimiento judicial que tiene la entonces y actual alcaldesa socialista de Cantoria».

A raíz de las declaraciones, que no se ajustan a la realidad del procedimiento judicial en curso y que realizó recientemente Purificación Sánchez, el portavoz del Partido Popular de Almería consideró necesario pronunciarse públicamente para aclarar que la alcaldesa, en su nota remitida a los medios de comunicación, «emprendió una huida hacia delante y escogió un único camino: la mentira. Y ahí es donde el Partido Popular se planta», como resaltó.

Carlos Sánchez criticó que Purificación Sánchez afirmó que ella no tenga que pagar como alcaldesa los desmanes de un alcalde de 2006. Ante ello, el portavoz popular dejó bien claro que la Fiscalía no le pide 14 años de inhabilitación por hechos ajenos, sino por actuaciones que, según el escrito fiscal, se «produjeron cuando era alcaldesa y en relación con un presunto delito continuado de prevaricación».

«Según la Fiscalía, la alcaldesa tenía pleno conocimiento de la sentencia que obligaba a la demolición de unas viviendas ilegales y, pese a ello, no actuó para cumplirla», indicó Sánchez, quien añadió que «además de no ejecutar esa resolución, en el año 2018 promovió el archivo del expediente sancionador para la posterior legalización de esas viviendas, todo ello con una sentencia en contra», resaltando que «no lo dice el Partido Popular, lo recoge la Fiscalía», y detalló que «la Fiscalía reitera en varias ocasiones que la alcaldesa tenía pleno conocimiento» de esta situación, para volver a reincidir que le parece «asombroso» que «la alcaldesa diga que nadie se puede creer que ella tenga alguna responsabilidad por algo que pasó hace 20 años».

Por ello, Carlos Sánchez recordó que sí es su responsabilidad ya que «desde el año 2015, cuando entró como alcaldesa, sabía y tenía conocimiento de la sentencia que obligaba a la demolición y no hizo nada», y continuó argumentado que, en el año 2018, «Purificación Sánchez promovió el archivo del expediente sancionador para la posterior legalización, a la vez que contaba con una sentencia en contra».

Como señaló antes Carlos Sánchez, ese promotor es «cuñado del concejal de Urbanismo de Cantoria, que también está imputado por la misma causa», y añadió que «el propio concejal se abstuvo en la Junta de Gobierno que promovía la legalización de las viviendas, lo que demuestra que eran plenamente conscientes de la situación».

Por último, el portavoz volvió a mostrar su asombro por el comunicado que remitió recientemente en el que demostró que miente», a la vez que lamentó los ataques que realiza a la Guardia Civil y al SEPRONA, quienes se «limitaron a hacer su trabajo» al denunciar estos hechos en el año 2006.

Carlos Sánchez lamentó la actitud de la alcaldesa socialista de Cantoria, resaltó que «no todo vale» y advirtió de que «lo que está ocurriendo en Cantoria es de una enorme gravedad», a la vez que avanzó que este no va a ser el único procedimiento judicial al que se vaya a enfrentar Purificación Sánchez. «Pedimos a la señora Sánchez más humildad, que colabore de una vez con la justicia, que no mienta más a los medios de comunicación y a los vecinos de Cantoria, y que asuma su responsabilidad como máxima gestora del Ayuntamiento», concluyó.