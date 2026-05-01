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Almanzora

El PP exige a la alcaldesa de Cantoria que asuma su inhabilitación de 14 años

Carlos Sánchez recuerda que «Purificación Sánchez tenía pleno conocimiento de la sentencia»

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El portavoz del Partido Popular de Almería, Carlos Sánchez, junto a Saturnino Fernández.
El portavoz del Partido Popular de Almería, Carlos Sánchez, junto a Saturnino Fernández. (R. I.)

M. T.

Cantoria

El portavoz del Partido Popular de Almería, Carlos Sánchez, junto al portavoz popular en el Ayuntamiento de Cantoria, Saturnino Fernández, valoró este jeuves en rueda ... de prensa la situación judicial de la alcaldesa socialista de Cantoria, Purificación Sánchez, para quien la Fiscalía solicitó 14 años de inhabilitación por un presunto delito continuado de prevaricación en relación a un expediente urbanístico del municipio. Además, Sánchez pidió a la alcaldesa que asuma su responsabilidad como máxima gestora del Ayuntamiento de Cantoria.

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El PP exige a la alcaldesa de Cantoria que asuma su inhabilitación de 14 años

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