 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
2 meses gratis

Almanzora

El PP de Almería pide la dimisión del subdelegado por «ocultar» la llegada de migrantes al centro Cuesta Blanca de Purchena

Los alcaldes del Almanzora exigen «transparencia y claridad» para poder responder a la preocupación de sus vecinos

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Sánchez Torregrosa, con alcaldes del PP del Almanzora, junto al centro Cuesta Blanca de Purchena.

Ideal

Almería

La diputada nacional del Partido Popular de Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, ha exigido este jueves la dimisión del subdelegado del Gobierno en Almería, José María ... Martín, por la «falta de información, planificación y coordinación» con los ayuntamientos del Valle del Almanzora ante la llegada de alrededor de 50 inmigrantes al antiguo centro de menores de Cuesta Blanca, ubicado en la localidad de Purchena.

Esta funcionalidad es exclusiva para usuarios registrados.

Inicia sesión Crea tu cuenta

Reporta un error

[]

El PP de Almería pide la dimisión del subdelegado por «ocultar» la llegada de migrantes al centro Cuesta Blanca de Purchena

[]

El PP de Almería pide la dimisión del subdelegado por «ocultar» la llegada de migrantes al centro Cuesta Blanca de Purchena