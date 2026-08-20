El PP de Almería pide la dimisión del subdelegado por «ocultar» la llegada de migrantes al centro Cuesta Blanca de Purchena

La diputada nacional del Partido Popular de Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, ha exigido este jueves la dimisión del subdelegado del Gobierno en Almería, José María ... Martín, por la «falta de información, planificación y coordinación» con los ayuntamientos del Valle del Almanzora ante la llegada de alrededor de 50 inmigrantes al antiguo centro de menores de Cuesta Blanca, ubicado en la localidad de Purchena.

Torregrosa, que ha comparecido junto al alcalde de Purchena, José Luis Serrano; el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Valle del Almanzora, Antonio Ramón Salas; el alcalde de Olula del Río, Antonio Martínez Pascual; y el alcalde de Macael, Raúl Martínez, ha reclamado al Gobierno de España «transparencia y respuestas» sobre una decisión que, según ha denunciado, se ha ejecutado sin comunicación previa a los representantes municipales.

«Ha llegado el momento de decir basta: basta de improvisación, basta de oscurantismo y basta de tratar a los ayuntamientos y a los vecinos como si no tuvieran derecho a saber qué ocurre en sus propios municipios», ha afirmado la diputada popular, quien ha dejado claro que las competencias en materia de inmigración correspondan al Estado, y ha reclamado al Gobierno que las ejerza «con planificación, responsabilidad y lealtad institucional».

En este sentido, Torregrosa ha subrayado que lo que piden los alcaldes es disponer de la información necesaria para poder atender a sus vecinos.

«Los alcaldes tienen que dar la cara ante sus ciudadanos y no pueden enterarse por fotos, por las redes sociales o por los propios vecinos de que el Gobierno ha puesto en marcha un recurso en su municipio», ha señalado.

La diputada del PP ha reclamado al Ejecutivo que aclare quién tomó la decisión de abrir el centro y cuándo, qué entidad lo gestiona, cuál es su capacidad, cuántas personas se encuentran actualmente alojadas, durante cuánto tiempo permanecerán, qué medios humanos y materiales se han dispuesto, qué protocolos se aplican y si están previstas nuevas llegadas.

«La obligación del subdelegado no es enterarse después ni llamar a los alcaldes cuando el problema ya está encima de la mesa; su obligación es anticiparse, informar y coordinar», ha sentenciado.

Por ello, según ha trasladado el PP de Almería en un comunicado, la diputada ha reclamado directamente la dimisión: «Si el subdelegado no se entera de lo que está pasando en su propia provincia, lo que tiene que hacer es dimitir. Ha demostrado que no está a la altura de la responsabilidad que tiene y que no está sirviendo ni a los alcaldes ni a los ciudadanos de Almería».

La diputada nacional también ha relacionado la situación de Cuesta Blanca con la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en materia migratoria y con la crisis vivida en Ceuta. Torregrosa ha acusado al Ejecutivo de actuar «sin una política migratoria seria, ordenada y segura» y ha reprochado al presidente del Gobierno que permanezca de vacaciones mientras se suceden situaciones que, a su juicio, requieren una respuesta política inmediata.

«Es de una falta de respeto a los ceutíes y al conjunto de los españoles, y de una frivolidad extrema que mientras Ceuta sigue sufriendo la mayor crisis territorial de su historia con la invasión que se ha vivido, el presidente del Gobierno, desde La Mareta se dedique a recomendar a todos los españoles canciones y libros. Qué más tiene que pasar en España para que Pedro Sánchez interrumpa sus vacaciones y ejerza de presidente del Gobierno?», ha preguntado.

Torregrosa ha defendido que España necesita una política migratoria «legal, ordenada y vinculada a la capacidad de acogida, basada en acuerdos con terceros países y que garantice condiciones dignas a quienes llegan, pero también seguridad y planificación para los municipios que deben afrontar las consecuencias de las decisiones estatales«.

«Solidaridad no significa improvisación, humanidad no significa ausencia de control y cumplir la ley no significa estar contra nadie. Significa exigir que el Gobierno haga su trabajo», ha afirmado.

En su intervención, la diputada del PP ha asegurado que la política migratoria de Pedro Sánchez es «cruel e inhumana» y ha denunciado el «efecto llamada» que ha provocado que en torno a 150 personas hayan muerto intentando llegar a Ceuta tal y como han trasladado las oenegés. Una política migratoria que ha provocado, según ha recordado Torregrosa, que «en tan solo dos años más de 13.000 personas hayan perdido la vida en el mar intentando llegar a España por el efecto llamada del Gobierno de Sánchez que alimenta a las mafias». Además, ha sido contundente al asegurar que «con el PP en el Gobierno jamás se ha sufrido una crisis de este calibre y jamás se producirá porque creemos en una política seria, ordenada, legal, que defienda nuestras fronteras».

Finalmente, Torregrosa ha anunciado que el Grupo Popular continuará reclamando explicaciones en el Congreso de los Diputados y que presentará nuevas preguntas para conocer todos los detalles relativos al centro de Cuesta Blanca y a los dispositivos de acogida existentes en la provincia.

«Vamos a exigir toda la documentación y todas las explicaciones necesarias. No vamos a permitir que se oculte información a los ayuntamientos ni que los vecinos de la provincia tengan que enterarse por rumores de decisiones que afectan directamente a sus municipios», ha concluido.

«Transparencia y claridad»

Por su parte, el alcalde de Purchena, José Luis Serrano, ha explicado que el centro de Cuesta Blanca llevaba años cerrado y que el Ayuntamiento no recibió ninguna notificación oficial sobre su nueva utilización. «No tengo ninguna notificación oficial», ha señalado el regidor, que ha asegurado que el subdelegado se puso en contacto con él posteriormente para pedirle disculpas.

Serrano ha insistido en que Purchena es un municipio solidario y con experiencia en la acogida, pero ha considerado que esa realidad no puede servir para justificar la ausencia de información. «Una cosa no quita la otra: yo tengo que saber qué va a pasar ahí, qué se ha hecho y qué se va a hacer», ha manifestado.

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Valle del Almanzora, Antonio Ramón Salas, ha trasladado la preocupación existente entre los vecinos ante la falta de información y ha defendido que la primera obligación de las administraciones debe ser la coordinación.

Salas ha reclamado «transparencia y claridad» para poder explicar a los ciudadanos qué está ocurriendo y ha cuestionado que los alcaldes hayan tenido que buscar información por sus propios medios. A su juicio, «el que tenía que estar dando todas estas explicaciones no somos nosotros, tendría que ser el subdelegado del Gobierno».

El presidente de la Mancomunidad ha lamentado además que la comunicación institucional haya llegado tarde y ha defendido que el Gobierno debería haber reunido a los responsables municipales antes de poner en marcha el recurso para evitar incertidumbre y rumores en una comarca formada por numerosos municipios pequeños.

Finalmente el alcalde de Macael, Raúl Martínez, ha insistido en que la comarca del Mármol y el Almanzora «no es una comarca insolidaria», pero ha advertido de que los alcaldes necesitan información para poder garantizar tranquilidad a sus vecinos.

«Nuestros vecinos están desinformados y preocupados porque no saben qué personas están llegando ni qué va a ocurrir», ha explicado Martínez, quien ha recordado que los municipios no tienen competencias en materia de inmigración y que, precisamente por ello, corresponde al Gobierno de España informar y coordinarse con los responsables locales.