Pilar Cosentino afirma que su grupo ha logrado que un producto industrial sea percibido como uno de consumo

La consejera delegada de Grupo Cosentino, Pilar Cosentino, ha destacado que uno de sus mayores logros ha sido conseguir que un producto industrial sea percibido ... como un producto de consumo, durante su intervención en una nueva edición de los 'Desayunos Esade', organizados por Esade Alumni.

Asimismo, Cosentino ha remarcado que los procesos de producción de la empresa son «muy parecidos» a los de una firma de moda, porque priorizan el diseño, junto con la sostenibilidad y la innovación.

De hecho, la CEO de la firma familiar dedicada a la producción y distribución de superficies innovadoras y sostenibles para el mundo de la arquitectura y el diseño ha declarado que el modelo de negocio de la empresa es «siempre fiel» a sus ventajas competitivas y a su presencia en los cinco continentes, donde adaptan su oferta a cada mercado teniendo en cuenta la cultura y las preferencias locales.

Además, ha insistido en que la geoestrategia es «cada vez más determinante» y que el momento es «especialmente retador» para la cadena de suministro, entre otros aspectos, y que por ello uno de sus objetivos prioritarios es llevar la producción a los mercados donde está Cosentino. Al respecto, ha recordado que el año pasado adquirieron un terreno en un parque industrial de Florida, Estados Unidos.

A su vez, ha destacado que están aplicando la inteligencia artificial a distintos procesos, especialmente en los ámbitos de producción y de conocimiento de cliente«.

Sobre sostenibilidad, ha subrayado que la empresa está realizando «importantes inversiones» en materia de energía, y que cuentan con una de las plantas solares de uso privado más grandes de España y han trabajado «intensamente» para optimizar el consumo de agua y fabricar sus productos con un porcentaje cada vez mayor de materiales reciclados.

En relación con el gobierno corporativo, Pilar Cosentino ha afirmado que es «una herramienta determinante para construir una empresa sostenible en el tiempo» y que llevan muchos años tomando como referencia los estándares de las empresas cotizadas.