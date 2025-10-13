La oficina del SAE en Albox en el Centro del Agua y la Salud supondrá 446.000 euros

R. I. Albox Lunes, 13 de octubre 2025, 22:02 Comenta Compartir

La Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), ha adjudicado por 446.042 euros las obras para la adaptación de locales situados en el Centro del Agua y la Salud de Albox a fin de establecer una nueva oficina de empleo y abandonar las instalaciones arrendadas ya bajo prórroga en la calle Ramón y Cajal del municipio.

Las obras durarán seis meses una vez que arranquen los trabajos encargados a la empresa Construcciones J. Lorenzo SL, según indica la resolución consultada por Europa Press emitida tras evaluar las seis ofertas recibidas para la adaptación del inmueble.

El centro, que también acogerá las dependencias del SEPE, se conformará mediante dos de los locales que se ubican en este equipamiento cedido por el Ayuntamiento de Albox, lo que posibilitará un espacio de cerca de 300 metros cuadrados de nuevas dependencias.

Las obras contemplan el acondicionamiento de los locales para crear una zona con cinco puestos de trabajo de oficina para atención al público, un despacho de dirección con zona de reunión y otra zona con tres puestos de trabajo para el SEPE con despacho de dirección, según recoge la memoria del proyecto, consultada por Europa Press.

Asimismo, se habilitará una sala de espera única y de uso compartido para las personas usuarias del SAE y del SEPE, una zona TIC y de autoservicios para gestiones como la renovación de la demanda de empleo o tener acceso a oficina virtual, aseos, sala de servidores y archivo.

La sala adicional para las dependencias se dotará con un aula de formación con capacidad para 15 personas y un puesto de docente, aseos, sala de limpieza y un office, con capacidad para seis personas.

La actuación se engloba en el plan del Gobierno andaluz para invertir hasta 2026 un total de 14,5 millones de euros en distintas actuaciones encaminadas a mejorar la red de oficinas del Servicio Andaluz de Empleo, tanto para la modernización de sus instalaciones como en la puesta en marcha del Modelo de Gestión Integral.

La planificación del SAE, con respecto a las obras, contempla para este 2025 y el próximo año actuaciones en 30 oficinas de su red, entre ellas 12 traslados hacia instalaciones cedidas o en alquiler, entre las que se encuentran las dependencias de Albox en el caso de Almería.