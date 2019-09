Nace 'Cosentino We', la comunidad global dirigida a profesionales Pretende la fidelización y ofrece a marmolistas, tiendas de cocina, arquitectos y diseñadores múltiples ventajas IDEAL ALMERÍA Martes, 3 septiembre 2019, 17:40

Grupo Cosentino, multinacional española líder global en la producción y distribución de superficies innovadoras para la arquitectura y el diseño, ha puesto en marcha Cosentino We, dentro de su filosofía orientada a sus clientes y colaboradores y al trabajo en equipo. Siguiendo esta tónica, y enmarcada en su liderazgo de transformación digital, 'Cosentino We' es una nueva comunidad digital internacional que conecta a los distintos profesionales que promueven y apuestan por las superficies Dekton®, Silestone® y Sensa by Cosentino®.

Este proyecto se centra en un nuevo ecosistema digital que da un paso más en su actual programa de fidelización, cambiando la forma de colaboración y comunicación, y abriendo la puerta a nuevos segmentos profesionales como arquitectos y diseñadores.

Cosentino We ofrece a marmolistas, tiendas de cocina, arquitectos y diseñadores, múltiples ventajas para crecer en sus negocios, entre ellas, una información mucho más accesible; una mejor experiencia con las marcas y productos, gracias a nuevas y ágiles herramientas digitales; acercamiento al cliente final; una mayor difusión y visibilidad de sus proyectos; y generación de diálogo entre profesionales con diferentes nacionalidades e incluso diferentes idiomas.

Los niveles de colaboración en Cosentino We se simplifican por segmentos profesionales y se establecen cuatro: «Pro», «Elite», «Premium» y «Platinum». La metodología que engloba a Cosentino We se define por desarrollar herramientas que motiven y respondan a las necesidades de cada uno de los perfiles incluidos en él, a través de la velocidad y la agilidad que otorga trabajar en el mundo digital.

Siendo el resultado de dos años de intenso trabajo, Cosentino We forma parte del ambicioso proceso de Transformación Digital en el que está inmersa la compañía con el fin de liderar la digitalización del sector y de sus procesos internos para inspirar y fidelizar a clientes y colaboradores. Lanzado inicialmente en Dubái, Brasil, Suecia y Singapur, en 2019 Cosentino We estará implantado en un total de 20 países, creciendo hacia más mercados en 2020.

Sobre Grupo Cosentino

Grupo Cosentino es una compañía global, española y de propiedad familiar, que produce y distribuye superficies innovadoras de alto valor para el mundo de la arquitectura y el diseño. Como empresa líder, imagina y anticipa junto con sus clientes y socios, soluciones que proporcionan diseño, valor e inspiran la vida de las personas. Este objetivo es posible gracias a marcas pioneras y líderes en sus respectivos segmentos tales como Silestone®, Dekton® o Sensa by Cosentino®, superficies innovadoras que permiten crear ambientes y diseños únicos para el hogar y los espacios públicos.

El grupo basa su desarrollo en la expansión internacional, un innovador programa de investigación y desarrollo, el respeto por el medio ambiente y la sostenibilidad, y su compromiso corporativo permanente con la sociedad y las comunidades locales donde está presente, la formación, la igualdad, la seguridad y la salud laboral.

Grupo Cosentino distribuye sus productos y marcas en más de 110 países desde su sede central en Almería (España). En la actualidad, la multinacional cuenta con implantación en 40 países, y posee filiales o activos propios comerciales en 30 de ellos. La multinacional cuenta con 8 fábricas de producción (7 en Almería (España) y 1 en Brasil), 1 Centro Logístico Inteligente en España, y más de 130 instalaciones comerciales y de distribución repartidas por todo el mundo. Más del 90% de la facturación de Grupo Cosentino se genera en los mercados internacionales. www.cosentino.com/es