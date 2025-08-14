Los moros y cristianos de la Edad Media, a la conquista de Laroya Esta representación histórica, con importante repercusión turística en la comarca, se celebrará los días 29 y 30 de agosto durante las fiestas patronales de la localidad

Almería

La localidad de Laroya será escenario a finales de mes de la tradicional representación de moros y cristianos de Laroya, que conmemora las batallas de conquista y reconquista por parte de los árabes y los cristianos en la Edad Media. Una actividad que cuenta con el patrocinio de la Junta de Andalucía y se celebrará los días 29 y 30 de agosto, durante la celebración de las fiestas patronales en honor de San Ramón Nonato.

La representación consta de dos actos. El primero se realiza el viernes 29 de agosto, sobre las 22 horas y, el segundo, el día 30, a las 20 horas. Cada uno suele tener una duración aproximada de 2 horas. Previamente a los días grandes en Laroya, a principios de julio, los participantes comienzan los ensayos dirigidos por los más veteranos y se realizan los preparativos, como los arreglos necesarios de los trajes, la compra de nuevos o la sustitución de objetos que se precisen para la representación.

El delegado territorial de Turismo Cultura y Deporte, Juan José Alonso, y la alcaldesa de la localidad, Dolores Moreno, han presentado las denominadas 'Relaciones', en la sede de la Delegación del Gobierno de la Junta y han invitado a almerienses y participantes a disfrutar de una verdadera clase de historia.

Alonso ha señalado que, en esas fechas, las calles del pueblo «se llenan de alegría y de emoción gracias a las personas que, por dos días, componen las escuadras, con generales, embajadas, peloteros, banderas, pinchos y figurantes», que estarán acompañados por la banda, que interpretará música en directo, y presididos por el santo de la localidad.

«Con estas fiestas que forman parte de las tradiciones más importantes de la provincia de Almería, además de fomentar la actividad cultural en las áreas rurales, lo que tanto contribuye a la eliminación de la brecha urbano/rural, se favorece el desarrollo económico y el fomento del turismo», ha manifestado el delegado, que ha valorado la «importante herramienta» que supone «para revitalizar los pueblos y luchar contra la despoblación del medio rural, objetivo primordial del Gobierno andaluz».

Desde el Ayuntamiento se prevé una ocupación del 100% de las plazas hoteleras y de alojamientos rurales. Y, si bien, la mayoría de los turistas procede de la comunidad de Andalucía, teniendo en cuenta los datos del año pasado, también se registran porcentajes de visitantes procedentes de Barcelona, Madrid, Francia e Inglaterra.

La alcaldesa ha mostrado el agradecimiento del Ayuntamiento a la Asociación de Moros y cristianos de Laroya, a todas las entidades colaboradoras del municipio y a la Junta de Andalucía por su respaldo a esta iniciativa que «más allá del valor cultural, es un gran motor social y económico«.

Dolores Moreno ha animado a visitar el municipio a «todos los amantes de nuestras tradiciones, para que vivan esta celebración que es una expresión de identidad, de historia y de comunidad; disfruten del ambiente; compartan la emoción y conozcan de cerca un pueblo con muchas ganas de compartir sus tradiciones».

Moros y cristianos infantiles

Desde la Escuela de verano y desde el Ayuntamiento de Laroya, se promueve también desde hace años la interpretación de Moros y Cristianos Infantiles, de forma que los más pequeños realizan durante la semana cultural dos pases reducidos con momentos importantes de la representación.

Para ello, en algunas de las clases de la escuela de verano, los menores aprenden jugando fragmentos pequeños de la letra original, así como la jura de bandera o la entonación, con la intención de que esta representación perdure en el tiempo y su celebración siga realizándose generación tras generación.