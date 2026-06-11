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Almanzora

La Junta ha movilizado más de 20 millones en cuatro años para empleo y tejido productivo en el Almanzora

Este impulso ha tenido un impacto directo en 1.220 personas desempleadas, 561 autónomos y 170 empresas y entidades sociales de 27 municipios

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El delegado de Empleo, en la reunión de la asamblea de la Mancomunidad de Municipios del Almanzora.
El delegado de Empleo, en la reunión de la asamblea de la Mancomunidad de Municipios del Almanzora.

Marcos Tárraga

Almería

El valle del Almanzora ha recibido más de 20 millones de euros para movilizar su economía durante la última legislatura del Gobierno autonómico. Así lo ... ha afirmado el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, que ha puesto en valor la inversión de 20.031.000 euros para impulsar la creación de empleo, la actividad económica y el desarrollo de la Comarca del Mármol, lo que ha tenido un impacto directo en 1.220 personas desempleadas, 561 autónomos y 170 empresas y entidades sociales de 27 municipios.

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La Junta ha movilizado más de 20 millones en cuatro años para empleo y tejido productivo en el Almanzora

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La Junta ha movilizado más de 20 millones en cuatro años para empleo y tejido productivo en el Almanzora