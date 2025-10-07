La Junta incentiva con más de 140.000 euros a la empresa Industrias Derivadas del Mármol de Albox El delegado de Economía ha visitado las instalaciones de la sociedad, que adquirirá un nuevo equipo para ampliar su capacidad de producción

El delegado territorial de Industria, Energía y Minas y de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Guillermo Casquet, ha visitado las instalaciones de la empresa Industrias Derivadas del Mármol, ubicada en Albox, que ha recibido un incentivo de 143.305 euros otorgado por la de la Agencia Pública Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (Trade), dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.

Este apoyo económico permitirá a la empresa adquirir un nuevo equipo para la ampliación de su capacidad de producción, con una inversión total que asciende a 251.413 euros.

Durante el recorrido junto a la dirección de la compañía, la alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso, y representantes del Ayuntamiento, el delegado ha destacado que este incentivo es «un claro ejemplo del compromiso de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Trade, con el fortalecimiento del tejido empresarial del mármol y la piedra natural, un sector estratégico para la comarca del Almanzora y con gran proyección internacional».

Guillermo Casquet ha recordado que la Junta de Andalucía, a través de la citada Agencia Pública, puso a disposición de las empresas andaluzas un programa de incentivos para el desarrollo industrial que tiene como objetivos principales el desarrollo empresarial e industrial la mejora de la competitividad, la creación de empleo en Andalucía, la creación, el crecimiento y la consolidación de empresas generadoras de empleo, aumentar el atractivo de Andalucía como destino de empresas y el impulso de la innovación productiva en los ámbitos de la especialización inteligente, dando el mayor apoyo posible por tipo de proyecto y empresa.

Estos incentivos van dirigidos a las microempresas, pequeñas y medianas empresas y autónomos que presenten un proyecto viable desde el punto de vista técnico, económico y financiero, realizados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, no iniciados antes de la presentación de la solicitud y que cumplan con el efecto incentivador.

Casquet ha destacado que «este tipo de incentivos permiten que nuestras pymes den un paso adelante en la modernización de sus procesos, fomentando la innovación y contribuyendo al desarrollo económico sostenible de Almería», y ha reafirmado su «compromiso de acompañar y respaldar a las empresas beneficiarias de sus programas de apoyo, garantizando que los incentivos se traduzcan en crecimiento empresarial, innovación y empleo de calidad».

La alcaldesa de Albox ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas «que no solo contribuyen a la modernización tecnológica y al crecimiento empresarial, sino que también repercuten de manera positiva en la generación de empleo y en la dinamización de la economía local».

Por su parte, la dirección de Industrias Derivadas del Mármol ha agradecido el respaldo de la Junta y ha manifestado que la nueva maquinaria «supondrá un salto cualitativo en sus procesos, permitiendo atender con mayor eficiencia la creciente demanda y reforzar su posición en el mercado».