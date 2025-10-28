La Junta impulsa una jornada informativa sobre la Red de Municipios Mineros en Macael
Guillermo Casquet presenta esta iniciativa de la Consejería de Industria, Energía y Minas
Marcos Tárraga
Macael
Martes, 28 de octubre 2025, 15:16
El delegado territorial de Industria, Energía y Minas en Almería, Guillermo Casquet Fernández, ha presidido una jornada informativa en Macael, impulsada por la Junta de ... Andalucía, en la que se ha presentado oficialmente la Red de Municipios Mineros impulsada por la Junta de Andalucía.
Este encuentro ha reunido a representantes municipales, técnicos y agentes del sector minero con el objetivo de fomentar el compromiso institucional con el desarrollo de la actividad minera en Andalucía, sirviendo como punto de partida para que los municipios interesados puedan adherirse a esta red, que busca consolidar un ecosistema minero sostenible, competitivo y generador de empleo de calidad.
Casquet ha detallado que entre las principales líneas de actuación de esta nueva red destacan «la agilización de trámites administrativos relacionados con proyectos mineros, el acompañamiento técnico a promotores e inversiones, la evaluación de la adecuación de los polígonos industriales a las necesidades del sector, la creación y actuación del Cuaderno de Servicios Mineros como herramienta de promoción y la revisión de los instrumentos de ordenación urbanística para facilitar la actividad minera».
La Junta de Andalucía ha anunciado su compromiso con el impulso de esta red con acciones como la promoción nacional e internacional de los municipios adheridos, el uso de los cuadernos de servicios en iniciativas de atracción de inversión, la formación especializada para trabajadores y desempleados, la creación de una red de técnicos municipales especializados, la rehabilitación de terrenos afectados por la minería histórica o el fomento de contactos con agentes económicos, sociales y profesionales del sector.
