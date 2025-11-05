Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Junta adjudica por casi 3,4 millones la obra del colector general y la nueva EDAR de Cantoria

La nueva EDAR tendrá capacidad para dar respuesta a una población superior a las 3.800 personas al poder tratar hasta 653 metros cúbicos de aguas residuales al día

M. T.

Almería

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:01

El Consejo de Gobierno ha sido informado de la adjudicación de la obra del nuevo colector general y estación depuradora de aguas residuales (EDAR) que ... permitirá recoger y tratar adecuadamente los vertidos de la localidad de Cantoria y el núcleo de población de El Llano, en la provincia de Almería. En concreto, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural destinará cerca de 3,4 millones de euros a esta iniciativa declarada de Interés de la Comunidad Autónoma en 2010.

