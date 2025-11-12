La Junta adjudica por 829.000 euros el acceso al polígono industrial de Albox desde la Autovía del Almanzora

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha adjudicado por 828.988 euros las obras para construir un ... acceso directo al polígono industrial de Albox desde la Autovía del Almanzora (A-334).

La empresa Construcciones Nila contará con cinco meses para desarrollar los trabajos, una vez que arranque la obra que viene a completar los servicios para un tramo que fue inaugurado en 2009, según consta en el anuncio emitido este martes y consultado por Europa Press.

Las obras consistirán en la construcción de una nueva carretera de 705 metros, que irá desde el polígono hasta la glorieta de entrada y salida a la Autovía del Almanzora a la altura del kilómetro 68.

Este ramal directo permitirá la entrada directa de tráfico pesado hasta el polígono desde la autovía sin tener que cruzar el casco urbano, lo que mejorará la seguridad vial en el municipio y aumentará la conectividad del polígono industrial.

El nuevo ramal que dará acceso polígono también otorgará una via directa de acceso a los usuarios de las instalaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Albox.

Vehículos diarios

La conexión directa con la Autovía del Almanzora se justifica al tratarse de la principal ruta de comunicación, con una intensidad media diaria de 9.590 vehículos, de los que un 17 por ciento son de elevado tonelaje y grandes dimensiones a su paso por el término municipal de Albox.

Asimismo, ha precisado que el ramal enlaza con la carretera A-1204, que da acceso a Albox y registra un tráfico de 5.544 vehículos diarios, con un seis por ciento de pesados.