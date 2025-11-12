Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Almanzora

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
E. P.
Albox

La Junta adjudica por 829.000 euros el acceso al polígono industrial de Albox desde la Autovía del Almanzora

La empresa constructora contará con cinco meses para desarrollar los trabajos, una vez arranque la obra que viene a completar los servicios para un tramo que fue inaugurado en 2009

Europa Press

Almería

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:35

Comenta

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha adjudicado por 828.988 euros las obras para construir un ... acceso directo al polígono industrial de Albox desde la Autovía del Almanzora (A-334).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada llora a José Luis Mariscal Megías, el hermano mayor que hizo crecer a los Gitanos y dueño de tres populares negocios
  2. 2 El Colegio de Médicos de Granada estudia una queja por un doctor que pide no dispensar medicamentos de una empresa israelí
  3. 3 Se vende vivienda con el esqueleto de un niño dentro en un pueblo de Granada
  4. 4 La bandera palestina aparece pintada ahora en la cima del Mulhacén
  5. 5 Un funcionario sobre la paga extra de Navidad de los pensionistas: «Será suficiente cobrar un día, solo un día»
  6. 6 La borrasca Claudia amenaza a Granada con lluvia, frío y nieve en solo 24 horas
  7. 7 Los cinco minutos que han hecho saltar por los aires la Mesa del Aeropuerto Granada-Jaén
  8. 8 Reabre una histórica taberna de Granada fundada en 1974: «Damos las gracias por tener el local lleno»
  9. 9 El mejor en el grado en Matemáticas de la UGR acumula 36 matrículas de honor
  10. 10 Sorprenden en pleno centro a cinco hombres con dos coches cargados de marihuana, armas y dinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Junta adjudica por 829.000 euros el acceso al polígono industrial de Albox desde la Autovía del Almanzora

La Junta adjudica por 829.000 euros el acceso al polígono industrial de Albox desde la Autovía del Almanzora