Inversión de 600.000 euros en Arboleas para la mejora de varias calles

La Diputación de Almería ha dado luz verde a la licitación del proyecto de mejora urbana en el municipio de Arboleas, que contempla la renovación ... integral de las calles La Vía (barriada El Prado) y Muleros (barriada Los Requena).

Esta actuación, que está enmarcada en los Planes Provinciales, cuenta con una inversión de 610.000 euros y responde al compromiso de la institución supramunicipal con la modernización de los núcleos urbanos de los 103 municipios de la geografía almeriense.

El proyecto abarca, entre otras intervenciones, la sustitución de la tubería de abastecimiento por pvc-o de 110 milímetros de diámetro, la creación de nuevos colectores de saneamiento y la ampliación de las aceras y calzadas. En la calle Muleros, se proyecta, además, modificar la rasante en el tramo en curva para eliminar el punto negro de visibilidad actual, mediante la ejecución de un muro de escollera.

En la calle La Vía se plantea una sección fija de 5,50 metros de calzada, junto a aceras de 2 y 1,50 metros, así como limpieza del terreno hasta el cerramiento de las viviendas, mantenimiento de plantaciones existentes y mejora estética. En la calle Muleros se prevé, por su parte, una zona diferenciada para peatones y ciclistas de 2 metros, más una acera de 1,50 metros, separando claramente el tráfico rodado del peatón.

La actuación en el municipio de Arboleas no solo mejora servicios básicos, como es el agua, saneamiento y el acerado, sino que redefine la seguridad vial, la movilidad peatonal, el espacio público y la imagen urbana, contribuyendo así a consolidar la estrategia de la Diputación de Almería por prestar mejores oportunidades a los municipios de menor tamaño, según ha informado en una nota.

El diputado provincial de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, ha puesto en valor la importancia de estas obras para el municipio: «Esta actuación supone un avance decisivo para Arboleas, porque renueva sus infraestructuras básicas y mejora la seguridad y la accesibilidad en dos calles esenciales para la vida diaria de sus vecinos. Estamos transformando el entorno urbano para hacerlo más cómodo, más eficiente y más sostenible».

El diputado ha subrayado la trascendencia de los Planes Provinciales para el desarrollo de la provincia: «Los Planes Provinciales son una herramienta fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades entre municipios. Gracias a ellos, localidades como Arboleas pueden acometer inversiones que mejoran el abastecimiento, el saneamiento, la movilidad y, en definitiva, los servicios públicos que reciben sus vecinos».

«Esta intervención va más allá de la renovación de pavimentos o redes. Es un proyecto que ordena el tráfico, protege al peatón, embellece el espacio público y refuerza la identidad urbana de estas barriadas. En definitiva, contribuye a que Almería tenga pueblos más modernos, accesibles y con mejor calidad de vida», ha añadido el diputado de Fomento.