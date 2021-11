Innovación, reindustrialización, comercialización internacional, saber hacer y competitividad, 5 conceptos clave en la gala de Premios Macael 2021

i hay una cita imprescindible para demostrar que el trabajo conjunto hace mejor y más competitivo un sector, esa cita es la gala de Premios Macael. En ella, innovación, reindustrialización, comercialización internacional, saber hacer y competitividad representan 5 conceptos clave bajo los cuales «el ámbito de la arquitectura, del diseño, del interiorismo y de la construcción, ha confiado en nosotros y con los que debemos seguir apostando por nuestro futuro». Así lo ha indicado Jesús Posadas, presidente de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía, durante el discurso que cerraba una edición, celebrado este viernes 12 de noviembre, que ha reunido en su escenario al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha recogido el Premio a la Institución y a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España, Reyes Maroto, a quien se le ha distinguido con una mención especial.

Entre los más de 450 invitados, a la gala acudieron, además de unos galardonados de primer nivel, los cerca de veinte prescriptores de piedra, entre los que se encontraban arquitectos, diseñadores, instaladores y profesionales de la construcción en general, procedentes de Estados Unidos y diferentes países de Europa, que han formado parte del programa que AEMA ha llevado a cabo junto con Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera. Dicha acción ha incluido un evento cultural-empresarial de la Marca Macael, llevado a cabo en el marco de la Alhambra de Granada y la misión comercial inversa posterior en la Comarca del Mármol. A estos clientes y potenciales clientes, se unieron también dieciocho miembros de las Cámaras de Comercio Latinas de los Estados Unidos, CAMACOL.

Esta edición, «tras padecer una crisis sanitaria a nivel mundial devastadora, terrible tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito económico-financiero», llega para devolver el optimismo al sector. Y así lo ha querido transmitir el presidente, quien ha instado a «seguir adelante, a mirar al futuro con optimismo para volver a ser el mejor centro de transformación de piedra natural y superficies compactas a nivel mundial». En aras de proteger ese futuro de la piedra, la estabilidad de las empresas y el mantenimiento y fomento de los puestos de trabajo, Posadas ha recordado que «el futuro debe ir ligado de la apuesta decidida, compromiso e inversión de las administraciones públicas». «La inminente creación de la Agencia Pública Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico de Andalucía denominada 'Andalucía TRADE', debe contribuir en nuestro sector, como ventanilla única, a una mayor agilidad, simplificación, eficiencia y eficacia en la transformación económica, la promoción de las inversiones, la internacionalización, la innovación, el fomento de la I+D+i, la transferencia de conocimiento y el emprendimiento». Por ello, -ha continuado diciendo-, «me atrevo a pedir públicamente hoy a todos los grupos parlamentarios andaluces, su apoyo sin fisuras a este nuevo ente. Y al propio Gobierno andaluz que, a través de esta nueva agencia y apoyándose en la Estrategia de Internacionalización de la Economía Andaluza 2021-2027, con el horizonte puesto en la denominada tercera globalización, ponga todas estas herramientas al servicio real de las empresas como gran motor para la recuperación de la situación ocasionada por el Covid-19».

Igualmente, «la puesta en marcha del Plan de Acción Crece Industria 2022 en Andalucía, no es solo una gran oportunidad, sino una obligación ineludible para los empresarios y administración pública, y debe de ser el eje para impulsar el fortalecimiento y crecimiento de la cadena de valor industrial de la piedra natural. Tenemos el compromiso de la Secretaría General de Industria y Minas, de ser la primera cadena de valor industrial para poner en marcha este Plan de Acción», ha recalcado.

Asimismo, la internacionalización y el posicionamiento de la Marca Macael, grandes pilares de su legislatura, también estuvieron presentes en sus premisas. «Con el fin de evitar la pérdida de oportunidades de negocio en un mercado tan globalizado como el actual, hemos solicitado a la administración, y confiamos en que se haga posible, poner a disposición de nuestras empresas créditos blandos para poder acceder a múltiples mercados y diversificar, así, el riesgo y garantizar su supervivencia y crecimiento».

Si hay un pilar sobre el cual esta industria puede sostenerse y crecer, es la innovación. «Nuestro tejido empresarial está compuesto, mayoritariamente, por pymes que no tenemos la capacidad de poseer un departamento propio de I+D+i. Por lo tanto, es de vital importancia que se trabaje en la opción real de tener diversos grupos de investigación provenientes de las diferentes universidades de Andalucía, -que qué lejos se nos queda a veces-, para que cumplan esa función de transmitir el conocimiento a la sociedad y empresas, porque sin innovación no podemos avanzar hacia el futuro», ha incidido el presidente de los empresarios, que no ha olvidado la necesidad de retomar el convenio, aunque ya extinguido, para la reconstrucción del Patio de Los Vélez; las demandas en educación y formación, como la implantación de los ciclos formativos que abarcan, tanto la formación profesional, como la enseñanza superior de grado, usando la metodología dual con las empresas; y cómo no, el objetivo para el año 2022: «conseguir ponernos de acuerdo y solucionar de manera definitiva todas las discrepancias que surgieron hace ya años, en todo lo relativo a la interpretación de la aportación de garantías financieras para los espacios mineros afectados en la Sierra de Macael. Ello llevaría consigo aparejado también resolver de manera sostenible y lógica, el asfixiante problema que nos acucia con la generación de los erróneamente llamados residuos inertes. «Reconozco públicamente el esfuerzo y trabajo que desde hace ya un año están llevando a cabo, tanto desde la Secretaría General de Industria, como desde la Delegación Territorial de Almería. Estamos más cerca que nunca de llegar a este ansiado acuerdo para que no ponga en riesgo a toda una industria y a la postre a una comarca como la nuestra».

«Quiero recalcar que, detrás de todas y cada una de estas demandas, -aclaró Posadas- hay un gran compromiso empresarial, un sector que trabaja intensamente por la creación de empleo estable y de calidad y por el bienestar de esta tierra y sus trabajadores, que son el mayor activo con el que contamos». No le faltaron palabras de enhorabuena para los protagonistas de la noche: Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía -Premio a la Institución-, Dña. Concepción Parra Pardo, Directora Provincial en Almería y Granada Centro-Este del Departamento de Relaciones Externas de Mercadona y Dña. Josephine Cuadras, gerente de Cuadraspania –Premio a la Comunicación-, D. Jorge Tárrago Mingo, Arquitecto y Director de obra del Pabellón de Gobierno de la Universidad de Málaga –Premio a la obra en Blanco Macael-, Ms. Laetitia Murguet, Project Designer –Premio al Diseño-, D. Pablo Salvador Lorenzo Martínez, Director de Inversiones y Compras del Grupo Lopesan –Premio Nacional-, Mr. Glenn Edward Buttle, Líder del Equipo Técnico de Boogertman –Premio Internacional África-, Dña. Laura Molina, Directora de arte de Icaria Atelier, –Premio Internacional Asia-, D. Carlos Manuel Barrantes Araya, Presidente de la Constructora EDICA, –Premio Internacional América Latina-, Mr. Robert Van Boxtel, consultor de Kaan Architecten, –Premio Internacional Europa-, y Ms. Kindree Chescoe, propietaria y diseñadora del estudio de diseño KLC KREATIV, -Premio Internacional América del Norte-.

La ocasión sirvió también para valorar la inestimable ayuda y colaboración de los patrocinadores. El presidente, se dirigió a ellos diciendo: «gracias, en nombre de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía, por seguir mostrando, año tras año, vuestra apuesta por este sector. Habéis realizado un esfuerzo extra, más allá de vuestro rol como proveedores, sorteando, de forma sorprendente, las limitaciones en transporte y desabastecimiento para ayudarnos a seguir adelante y superar este difícil momento profesional. Más que nunca, todo esto no sería posible sin vosotros». La gala de este año, ha contado con la colaboración de COSENTINO, EXTENDA, DIPUTACIÓN DE ALMERÍA, SMALGLASS-ITACA, SACMI, TENAX, OMAR COATINGS, CAJASUR, COLOROBBIA, CAJAMAR, UNICAJA BANCO, CAIXA BANK, SANTANDER, GMM, COMANDULLI, ITALDIAMANT, VINCENT, NICOLAI NEST, TURISMO DE ANDALUCÍA, BANKINTER, BBVA, SABADELL, SUIMASA, OLUCARPA, FOCUS PIEDRA, BRETON, BANCARMARCH y SMALTICERAM.