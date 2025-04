Inaugurada la «Exposición fotográfica 50 aniversario de la visita de la Virgen del Saliente a Albox en 1975»

María Paredes Moya Albox Miércoles, 2 de abril 2025, 13:28 Comenta Compartir

En la mañana del domingo, en un entorno verdaderamente primaveral y con enorme expectación, quedó inaugurada en el Claustro del Santuario Diocesano del Saliente una muestra de don Antonio Fábrega Teruel sobre instantáneas de la inolvidable Visita de la Pequeñica a Albox hace medio siglo.

En el salón del Rector don Bartolomé Marín tuvo lugar la breve ceremonia de la inauguración, en la que – además de los tres oradores – se sumaron de modo espontáneo varios peregrinos para expresar su entusiasmo. Comenzó el historiador y miembro de Somos Albojenses don Miguel Ángel Alonso Mellado, como comisario de esta interesante exposición. Hizo memoria del hallazgo de estas fotografías, así como de las ya lejanas jornadas que se vivieron en 1978 y que inmortalizan dichas imágenes. Así mismo, quiso agradecer la labor de la Asociación Cultural Somos Albojenses, del Santuario Diocesano del Saliente y del Ayuntamiento de Albox.

El fotógrafo, don Antonio Fábrega Teruel – visiblemente emocionado – resaltó su felicidad por esta retrospectiva de sus fotografías de 1975 y agradeció vivamente a todos los implicados en este proyecto. Bien rodeado de sus familiares y amigos, recibió el más cálido de los aplausos posibles.

Finalmente, el Rector don Antonio Jesús María Saldaña Martínez, subrayó como – a pesar de los cambios sociales y de las costumbres – las instantáneas de hace medio siglo no difieren en nada a las actuales visitas de la sagrada imagen a Albox; pues siempre es recibida con la misma devoción y fervor. Hizo, además, un doble llamamiento. En primer lugar, reivindicó el trabajo de los fotógrafos profesionales, como «garantes cualificados de la memoria popular, frente a la compulsiva y vulgar fotografía que – a fin de cuentas – captura miles de imágenes que no valen para nada y se desvanecen en tanto aminora el inexistente archivo digital». En segundo lugar, felicitó el compromiso de la Asociación Cultural Somos Albojenses en la promoción de la identidad de esta tierra. No quiso concluir su intervención, sin recordar que él mismo – siendo pequeño – asistió a la presentación de un libro de la canadiense doña Eugenia Doucet; en el que se ofrece una simpatiquísima crónica de la Visita de 1975.

Un recorrido fascinante, con dulces y limonada

Concluso el acto de inauguración, los participantes avanzaron lentamente por las galerías del Claustro para recrearse con la treintena de fotografías expuestas. Miradas exhaustivas y curiosas que, de tanto en tanto, se topaban con agradables sorpresas. El reconocimiento de alguno de los personajes retratados, los cambios producidos en los escenarios reflejados o las variaciones en el ornato de las andas que portaban – y siguen portando a día de hoy – a la sagrada imagen durante sus visitas a Albox. Incluso, cada cierto minuto, se escuchaba un grito de júbilo al darse de bruces con algún pariente inmortalizado.

Durante el recorrido, en el que todos fueron comentando las impactantes fotografías en blanco y negro, los voluntarios del Santuario sirvieron dulces típicos albojenses y una refrescante limonada. Como explica la voluntaria doña Aurora Conchillo: «Durante los meses fríos, además de los dulces o los higos secos, servimos anís para que los peregrinos recuperen algo del calor que pierden por esta sierra de las Estancias. Pero, ahora que por fin ha llegado esta primavera, hemos vuelto a hacer las típicas limonadas fresquitas que – como es tradición en el Santuario – siempre aromatizamos con hojas de hierbabuena».

Una exposición que podrá visitarse en el Santuario

Finalmente, muchos participantes aprovecharon para hacer su propia fotografía en la gran reproducción de una instantánea de 1975 en el zaguán del Santuario. Entre los participantes, destacaban don Diego Carrillo Granero, Presidente de la Asociación Cultural Somos Albojenses; don Joaquín Gilabert, restaurador y conservador de la sagrada imagen de Nuestra Señora de los Desamparados del Buen Retiro del Saliente Coronada; don Pedro Manuel López Navarro, Clavario del Santuario; o don Juan Navarrete Ortega, Secretario del Santuario.

La exposición, de entrada gratuita, podrá ser visitada en el propio Claustro del Santuario de miércoles a domingo, de 10:30h. a 14:00h.; ampliándose el horario las tardes de los viernes y sábado, desde las 16:0oh. hasta las 18:00h. Además, tanto en el núcleo urbano de Albox como en otras localidades, ya se ha solicitado exponer esta interesantísima muestra que refleja la devoción a la Pequeñica de hace medio siglo.