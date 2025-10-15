Huércal-Overa se va de feria desde este miércoles con el pregón de Blanca López

Marcos Tárraga Almería Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:08 Comenta Compartir

El municipio de Huércal-Overa arranca este miércoles la Feria 2025, un referente en la provincia y muy esperada por vecinos y visitantes, que se celebrará del 15 al 21 de octubre. El Recinto Ferial de la localidad ya se encuentra engalanado, con las casetas montadas y las atracciones instaladas para el disfrute de unos días festivos en los que compartir con familiares y amigos.

La programación diseñada para la Feria de Huércal-Overa contempla una variedad de actividades que se iniciarán este miércoles, a las 20 horas en el teatro de la villa, con la lectura del pregón a cargo de Blanca López, vecina del municipio y presidenta-hermana mayor de las Damas de La Soledad del Paso Negro desde 2021.

Quinta de seis hermanos, a lo largo de su juventud, estudió en el colegio de las monjas y en el Virgen del Río, además de cursar Bachiller bachiller en el instituto Cura Valera. Trabajó como auxiliar administrativa en el hospital comarcal La Inmaculada y continúa ejerciendo en ese puesto hasta el día de hoy. Se casó con su marido, Manolo, y son padres de dos hijos, Manolo y Blanca. Desde 2015 hasta 2019, fue presidenta de las Damas de La Soledad del Paso Negro, cofradía a la que pertenece desde hace años.

En el ámbito cultural, destacan los conciertos de Medina Azahara, Lérica, King África y Se Llama Copla, así como de los grupos locales en el tardeo con Kaliqueños, los Vinilos y Por un Puñado de Tercios, mientras que la Zona joven estará protagonizada apor Willi.Illiw DJ, DJ Blas Parra y DJ Juanmi Sánchez, de jueves a sábado, a partir de las 18 horas. Los peques podrán disfrutar del musical 'Los Muñecos de la Tele'.

Para ellos, el Ayuntamiento ha preparado también la ludoteca infantil, de jueves al lunes de feria, de 15 a 20 horas en el Pabellón de Deportes. El Día del Niño será este miércoles, 15 de octubre, así como la jornada de clausura, la del martes 21, que tendrán las atracciones a precios más baratos. El viernes 17 y el martes 21, de 17 a 20 horas, habrá también jornada sin ruido en todas las atracciones.

El alcalde, Domingo Fernández, ha destacado que «la Feria es un momento único en el que nos reunimos con amigos y familia, algunos de ellos vienen de fuera para disfrutar estos días, compartiendo momentos de alegría que fortalecen nuestros lazos como vecinos» y ha animado a vecinos y visitantes a «vivir estos días en armonía y convivencia, hacer un paréntesis y dejar a un lado la rutina diaria, disfrutar de la compañía de vuestras familias y amigos, y a participar activamente en todas las actividades programadas».