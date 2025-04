El exalcalde de Albox defiende su decisión de hormigonar la rambla: «No hice nada ilegal»

E. P. Albox Miércoles, 23 de abril 2025, 17:20 Comenta Compartir

El exalcalde independiente de Albox (Almería) Francisco Torrecillas ha defendido este miércoles la actuación que llevó a cabo en 2017 al frente del Ayuntamiento para verter hormigón sobre la rambla que atraviesa el municipio para su acondicionamiento al considerar que esa obra la hizo dentro de sus «competencias municipales», por lo que «no necesitaba ningún permiso de Medio Ambiente».

«No hice nada ilegal», ha manifestado durante su declaración en el juicio que se sigue contra él, el exconcejal de Obras Públicas José Simeón Campoy y el exinterventor municipal en el que la Fiscalía pide para el exprimer edil hasta siete años de prisión por delitos de prevaricación, malversación y contra la ordenación del territorio.

En su declaración, el exalcalde ha asegurado que las obras se practicaron en terrenos «del Ayuntamiento» al darse en los laterales de la rambla, los cuales no son «de dominio público», según ha asegurado antes de aseverar que el espacio ya había sido hormigonado en obras anteriores en décadas pasadas.

Preguntado por la fiscal sobre si realizó las obras, que tuvieron a través de dos fases en julio y septiembre de 2017, sin incoar expediente alguno y sin autorización municipal, Torrecillas se ha limitado a contestar que «no necesitaba ningún permiso» para hacer esta actuación que se ejecutó mediante un «contrato menor de obras» en el que él, según ha recalcado, no participó puesto que fue elaborado por una técnica municipal.

«Ese terreno era municipal y viene delimitado perfectamente, se puede hacer las obras», ha manifestado el exalcalde quien, no obstante, ha desplazado la responsabilidad a la entonces secretaria municipal, al afirmar que ella le asesoró a la hora de efectuar unos trabajos que, posteriormente, tuvieron que deshacerse debido a la sanción que impuso la Junta de Andalucía.

Torrecillas ha dicho, en este sentido, que abonó la multa e hizo las obras de reposición para «restablecer la legalidad» porque «me lo aconsejó así la secretaria». «Levanto el hormigón porque la delegada --de la Junta de Andalucía-- me lo pide, por miedo a estar aquí, porque nunca me he visto en situación de esta. No es plato de buen gusto», ha añadido.

En cualquier caso, el exregidor ha insistido en que para realizar la actuación por la que fue sancionado «no necesitaba deslinde». «A Medio Ambiente no le gusta ceder sus terrenos, hay que sacárselos a tirones», ha añadido previamente para asegurar que los suelos eran de competencia «municipal».

«Teatro político» en los plenos

El exalcalde también se ha referido a la sesión de Pleno en la que admitió a preguntas del PP que había decidido realizar las obras en la Rambla sin solicitar permisos a la Junta de Andalucía a sabiendas de que no se le concedería, según se ha podido comprobar en el extracto de la sesión proyectada durante el juicio que preside el magistrado Luis Miguel Columna.

«Lo que se ha visto en el vídeo forma parte del teatro político. Hay mucho teatro y es un teatro que monté ahí para decir que esto se ha acabado», ha manifestado el aún concejal de Albox, quien ha recalcado convencido de que hizo «un bien para mi pueblo» con «un contrato legal» en el que, según ha repetido, «no intervino».

El exalcalde, para quien su abogado Santiago Torres Prieto ha llegado a pedir la «indulgencia» del tribunal en el marco de una intensa declaración con varias moderaciones, ha apuntado, no obstante, desconocer si firmó o no un contrato con la empresa suministradora de hormigón, la cual llegó a facturar más de 32.000 euros.

Durante la última sesión del juicio, que ha quedado visto para sentencia, también han declarado dos peritos a petición de las defensas, uno de los cuales se ha pronunciado sobre la actuación realizada en zona de «dominio público hidráulico» conforme al PGOU, según ha apuntado antes de atestiguar que las intervenciones anteriores realizadas en 1975 y 2008 en la rambla se hicieron por parte del antiguo Ministerio de Obras Públicas y la Consejería de Medio Ambiente, respectivamente.