Jesús Posadas, presidente de AEMA, durante su intervención, el viernes, en los Premios del Mármol.

Empresarios de la piedra natural reclaman «diálogo social» y respuestas a la «presión regulatoria» en las pymes

El presidente de AEMA también ha pedido una revisión del sistema ante la «escasez de mano de obra, tanto cualificada, como no cualificada» en el sector de la piedra natural

Europa Press

Almería

Sábado, 22 de noviembre 2025, 18:08

Comenta

El presidente de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA), Jesús Posadas, ha reclamado la vuelta al «diálogo social» y la negociación colectiva ... para, entre otros asuntos, conseguir solucionar la «presión regulatoria» y el «exceso de burocracia» que, sobre todo, soportan las pymes del sector.

