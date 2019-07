El empleo como 'tabla de salvación' de los menores infractores Dar formación para el empleo a los menores es el tema sobre el que versa una nueva edición del Curso de Verano celebrado en Purchena. Los expertos piden que se les den oportunidades laborales para sacarlos del 'pozo' en el que se encuentran I. A. Purchena Jueves, 18 julio 2019, 17:10

Una de las sedes más antiguas de los Cursos de Verano de la Universidad de Almería, Purchena, ha vuelto a convertirse en el epicentro de la provincia sobre políticas de ayudas a menores infractores con el curso 'La formación para el empleo: una oportunidad de futuro para los/las menores'.

«Durante estos tres días se va a hablar de empleabilidad de menores y se va a producir un acercamiento entre profesionales y entre estos con nuestros jóvenes recién egresados que van a tener un primer contacto con la realidad de estos menores. Va a ser una gran oportunidad para conocer de primera mano lo que tienen que decir expertos y profesionales en empleabilidad de jóvenes», ha señalado en su inauguración María del Mar Rodríguez, vicerrectora de Extensión Universitaria y Deportes. También ha destacado la presencia en el curso del juez Emilio Calatayud que ofrecerá una ponencia en la que narrará algunas de las sentencias que ha impuesto y que han cambiado la vida de muchos menores.

El alcalde de Purchena, Juan Miguel Tortosa, ha agradecido a la UAL la oportunidad que da al municipio cada año de convertirse en un «referente cultural en nuestra provincia durante estos tres días y de poner en valor las políticas que llevamos a cabo de reinserción social de menores, teniendo programas pioneros». Durante estos días el municipio se convierte «en un foro muy cualificado en el que estudiantes y profesionales podrán exponer y debatir sobre esta materia con cada uno de los ponentes que participan en este curso». Paralelamente al mismo se celebrará una Feria de Empleo.

Emilio Ortiz, delegado de Empleo de la Junta de Andalucía, ha hablado de la importancia de la formación para encontrar un puesto de trabajo y también para reciclarse a lo largo de la vida laboral a través de la formación continua. Y ha informado de que desde la Junta de Andalucía van «potenciar la formación y reactivar los cursos de formación que se adapten a las necesidades de las empresas». Por eso, ha indicado que en el mes de septiembre »nos vamos a reunir en una mesa sectorial con agentes sociales y representantes empresariales para ver qué cursos demandan las empresas para poder ofrecerles mano de obra cualificada».

Por su parte, Isabel Fernández, fiscal coordinadora de menores de Málaga, ha hablado de la importancia de dar una oportunidad a los menores infractores. Son menores delincuentes, infractores (no debemos olvidarlo) pero me parece una gran idea apoyarlos a salir del pozo en el que se encuentra. Deben pagar su delito, pero no siempre es suficiente, con eso nos quedamos cortos. Hay que darles la oportunidad de que encuentren un trabajo. La sociedad se va a beneficiar del trabajo de estos menores y ellos van a poder agradecer a la sociedad la oportunidad que se les dio para tener una vida libre e independiente».

Por último, Juan Luis de Aynat, decano del Colegio de Abogados de Almería, se ha ofrecido a colaborar en próximas ediciones de este curso y ha hablado del papel de los abogados en este tema. «Creemos que la formación es la herramienta imprescindible de los menores y la abogacía tiene aquí su responsabilidad porque podemos informarles de las consecuencias que tiene cuando uno incumple las normas y la ley. Es una obligación que tenemos los abogados de dar instrucciones de cumplimiento normativo».