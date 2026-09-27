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Almanzora

Las Diputación invierte 150.000 euros para mejorar la carretera de El Palacés de Zurgena

La actuación se centra en un tramo de 2 kilómetros en la AL-7106, que une la A-7 y Zurgena

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El alcalde de Zurgena y el diputado de Fomento, ante el cartel que anuncia la obra.

Ideal

Almería

La Diputación de Almería está ejecutando la mejora de la carretera AL-7106, que une la A-7 y Zurgena a través de El Palacés. ... Esta actuación se enmarca dentro del Plan Red Viaria 2025-2026, que persigue mejorar la red de carreteras provinciales que vertebran y conectan los 103 municipios de la provincia, explicó ayer la entidad provincial en un comunicado.

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