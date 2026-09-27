Las Diputación invierte 150.000 euros para mejorar la carretera de El Palacés de Zurgena

La Diputación de Almería está ejecutando la mejora de la carretera AL-7106, que une la A-7 y Zurgena a través de El Palacés. ... Esta actuación se enmarca dentro del Plan Red Viaria 2025-2026, que persigue mejorar la red de carreteras provinciales que vertebran y conectan los 103 municipios de la provincia, explicó ayer la entidad provincial en un comunicado.

El diputado de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, acompañado del alcalde de Zurgena, Domingo Trabalón, visitó recientemente la zona para comprobar 'in situ' el estado de ejecución de unas obras que van a suponer la mejora de un tramo de 2 kilómetros con una inversión de 150.000 euros, asumida al 100% por la Diputación Provincial de Almería.

Esta vía cuenta con una capa de rodadura muy deteriorada, un trazado sinuoso adaptado al terreno y una calzada reducida, lo cual supone importantes dificultades para la circulación y perjudica la seguridad vial de los usuarios. Para adaptar la carretera al volumen de vehículos actual y dotarla de un firme adecuado, se trabaja sobre un tramo de 2.000 metros de longitud con una anchura de 8 metros donde, en el punto kilométrico 7 se va a ejecutar un tramo de cuneta hormigonada de 70 metros de longitud y 1,5 metros de ancho para mejorar la evacuación de aguas. Asimismo, el proyecto recoge la completa reposición de la señalización horizontal de la vía a lo largo del tramo afectado por las obras.

El diputado de Fomento afirmó que la Diputación sigue mejorando la red viaria provincial con inversiones como la que ha visitado en Zurgena. «Se trata de una actuación importante para el municipio que viene a completar el resto de actuaciones que hacemos en el programa de mejora de la red viaria provincial a lo largo y ancho de cada uno de los ejercicios presupuestarios», dijo.

En este sentido, recalcó que la Red de Carreteras Provincial vertebra la provincia a lo largo de unos 1.200 kilómetros y «la Diputación dedica una inversión importante con mejoras del firme, transformación de intersecciones o ensanchamientos de vía».

El alcalde de Zurgena resaltó la importancia de un proyecto que supone la mejora de dos kilómetros de carretera. «Están totalmente asfaltados con ocho metros de ancho que se han mejorado las cunetas y que supone un nuevo apoyo de la Diputación Provincial a nuestro pueblo», apuntó.