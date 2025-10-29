Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Almanzora

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Diputación ayuda a una veintena de municipios afectados por la DANA

El diputado de Sostenibilidad, José Juan Martínez, ha destacado el apoyo económico, técnico y humano a las zonas dañadas

M. T.

Almería

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:38

Comenta

La Diputación Provincial de Almería se ha convertido en una aliada estratégica para la veintena de municipios que sufrieron importantes daños por la última gran ... DANA que azotó a la comarca del Almanzora en noviembre de 2024. El diputado provincial de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos, José Juan Martínez, ha recordado, un año después de la tragedia, que desde el primer minuto la Institución Provincial ofreció su apoyo técnico, económico y recursos humanos a una veintena de municipios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia de la joven muerta en un piso de estudiantes de Granada no es concluyente
  2. 2 La fecha en la que subirá el diésel y la gasolina hasta 45 céntimos
  3. 3 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  4. 4 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  5. 5 Última hora de Aemet: avisos por tormentas en Granada este miércoles y tornados y trombas marinas en la Costa
  6. 6 Cortes en la A-7 en Granada hasta Navidad por la mejora de cuatro túneles en la Costa
  7. 7 Oliver, el negocio más histórico y «auténtico de Granada» desde 1850, ahora también online
  8. 8 La majestuosa casa granadina de hace 183 años que poca gente conoce
  9. 9

    El Parque Tecnológico de la Salud cambiará de nombre para ser Granada Tech Park
  10. 10 El primer presentador del tiempo de Canal Sur se despide en directo tras 36 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Diputación ayuda a una veintena de municipios afectados por la DANA

Diputación ayuda a una veintena de municipios afectados por la DANA