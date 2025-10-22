Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Guillermina Lara y la nueva ejecutiva local de Purchena.

Dimiten y dejan su acta dos de los cuatro concejales del PSOE de Purchena, que alegan «motivos personales»

Renuncian los concejales Javier Cano y Juan Ávila y tomarán posesión de sus actas Rocío Cano y Guillermina Lara, las siguientes en la lista a las elecciones municipales de 2023

Europa Press

Almería

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:17

Dos de los cuatro concejales del PSOE que conforman el grupo de la oposición en el Ayuntamiento de Purchena han dimitido de sus cargos y harán entrega de su acta de edil tras haber presentado su renuncia por «motivos personales».

Fuentes socialistas han confirmado a Europa Press los escritos de renuncia presentados esta semana por los concejales Javier Cano y Juan Ávila, quienes concurrieron en los comicios de 2023 como números 2 y 4 en su lista, respectivamente.

A la espera de que las renuncias se formalicen mediante la dación de cuentas en el próximo pleno municipal, las mismas fuentes han señalado que las candidatas Rocío Cano y Guillermina Lara pasarán a recoger dichas actas de concejal al ser las siguientes en la lista.

Precisamente, Lara ostenta la secretaría general del PSOE de Purchena tras la celebración de los últimos procesos asamblearios en la que se renovaron los cargos orgánicos con la elección de la nueva ejecutiva local. De otro lado, Eusebio Santos seguirá como portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento.

