Devoción por la Pequeñica en el aniversario de su coronación El acto en honor a la Virgen de los Desamparados del Buen Retiro inicia las actividades en torno a la romería en su Santuario del Saliente

El trigésimo séptimo aniversario de la Coronación Pontificia de Nuestra Señora de los Desamparados del Buen Retiro del Saliente, la Pequeñica, congregó el pasado domingo en el claustro de su santuario de Albox a numerosos devotos en una velada en la que no faltó la música y la poesía. Coronada por el Papa Juan Pablo II, la imagen presidió el evento conducido por Natalia Carrillo Reche y que contó con el guitarrista Guillermo Fernández. Además, María del Carmen García López, experta rapsoda, recitó versos y textos castellanos medievales centrados en el amora a la Madre de Dios.

Entre los asistentes al aniversario se encontraban la alcaldesa albojense, María del Mar Alfonso Pérez, junto a parte de la Corporación Municipal; el alcalde de Oria, Marcos Reche Galera; la diputada Ana Lourdes Ramírez Ridao; el delegado territorial de la Junta de Andalucía Antonio Mena Rubio y la jueza de paz de la Villa, María del Carmen García Morales. Asimismo, estuvieron presentes representes de todas las cofradías, hermandades y mayordomías de Albox y miembros decofradías de los pueblos cercanos de Macael y Somontín.

Francisco José Castillo Caparrós, responsable de comunicación del Santuario del Saliente, fue el encargado de desvelar el impresionante y original cartel del artista sevillano Pablo Rosa Rodríguez. Se trata de una obra realizada con una delicada combinación de acrílicos, acuarelas y pasteles sobre papel verjurado de alta calidad, que representa a la Pequeñica como faro de fe y esperanza para su pueblo en este año Jubilar.

Miguel Ángel Reche Berbel fue el encargado de explicar los pormenores de la obra en palabras del autor, quien excusó su ausencia por motivos laborales: «Esta obra es, ante todo, una ofrenda visual. Un tributo a la belleza de lo sagrado, a la tradición viva, y a la inmensa devoción que Nuestra Señora del Saliente inspira en el alma albojense».

El veterano periodista Antonio Pardo Díaz presentó de manera detallada el número IV de Saliente, el Boletín Oficial del Santuario, que recoge, además de ricas colaboraciones, todas las actividades relacionadas con la Pequeñica en el último año.

En esta ocasión, la bella pintura realizada por don Felipe Herreros para el estandarte de la la Virgen del Saliente, que anunció su visita a la Villa de Albox el pasado mes de mayo, ilustra la portada del boletín.

Galardonados

El momento más emotivo de la noche llegó cuando el secretario del Santuario, Juan Navarrete Ortega, fue llamando a los galardonados con la Medalla del Patronazgo, la máxima distinción del Santuario. En esta ocasión recayó en los sacerdotes Domingo Fernández Navarrete, Pedro María Fernández Ortega y Tomás Cano Rodrigo; la voluntaria Rosabel Oller Sevilla, el artista Juan Molina Molina, la antigua voluntaria Mercedes Teruel García, el empresario José Oller Merlos, el chirivilense Miguel Pérez Ramal, el enfermero Antonio José Campoy Molina, la cantaora Francisca Muñoz Fernández, 'Tita', los voluntarios Adolfo Soto Carrillo y Juani Navarro Romero, la cofrade Juana García Carmona, el poeta José Antonio Sáez Fernández, el camionero Pedro Antonio Chacón López y la catequista Mónica del Rocío Arévalo Gusqui.

Todos ellos, recibieron cariñosos aplausos y tomaron la palabra para agradecer tal reconocimiento por haberse distinguido en promover la devoción a la Pequeñica y ayudar a la empresa de esta Santa Casa. Al finalizar, el rector del Santuario, Antonio Jesús Saldaña Martínez dirigió unas palabras a los asistentes, mostrando su sincera enhorabuena a los galardonados con las Medallas del Patronazgo e invitando a todos los devotos de la Pequeñica al resto de actos y cultos que se celebrarán hasta el mes de octubre en honor a Nuestra Señora. Una salve solemne oficiada por el rector sirvió para felicitar a la Pequeñica por el aniversario de la Coronación Pontificia con el acompañamiento de los cánticos dirigidos por la organista del Santuario, Rosabel Oller Sevilla.

Finalmente, los asistentes difrutaron de un coctel servido por la Hospedería-Restaurante del Saliente en una de las terrazas del Roel, decorada con la cálida luz de numerosas velas. De este modo, se puso el broche de oro al acto que marca el inicio de la Romería de 2025.

El próximo 31 de agosto, a las 19 horas, está prevista la presentación de una escultura de Andrés García Ibáñez y una biografía del Obispo Claudio Sanz y Torres por el 250 aniversario de la terminación de las obras del Santuario así como la V Exaltación de la Romería a cargo del diplomático Inocencio Arias Llamas, el popular Chencho Arias.

