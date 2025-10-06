Cuatro detenidos por robar miles de euros en viviendas en el Almanzora Las denuncias de los afectados permitieron a la Guardia Civil determinar que existía un patrón, lo que llevó a identificar a los presuntos autores, vecinos de Fines y Olula del Río

M. T. Almería Lunes, 6 de octubre 2025, 16:08 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en Olula del Rio y Macael como presuntos autores de delitos de robo con fuerza, daños, amenazas y resistencia y desobediencia a la autoridad. La investigación, según han indicado desde la Comandancia de Almería, se ha desarrollado desde el Puesto de Albox tras recibir «continua» información sobre robos ocurridos en el entorno así como las manifestaciones de perjudicados y testigos en las correspondientes denuncias.

Una vez que el personal de la Guardia Civil encargado de la investigación recopiló los indicios necesarios, comprobaron que el modus operandi en todos los robos tenía «un patrón común», lo que «hace sospechar que la autoría corresponde a los mismos autores».

De las distintas indagaciones realizadas, se confirmaron las identidades de los autores, a través de diferentes medios tecnológicos y, posteriormente, los propios reconocimientos de las víctimas. Una vez confirmadas, se organizaron diferentes operativos de búsqueda para su localización y detención.

En total, como resultado de estas actuaciones, se ha logrado esclarecer siete delitos y detener a cuatro personas, vecinos las localidades almerienses de Olula del Río y Fines, como supuestos autores. Se relaciona a los arrestados con la sustracción de más de 4.000 euros en efectivo y 6.000 euros en efectos de las viviendas robadas.

Tanto las diligencias instruidas por la Guardia Civil como los detenidos han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Purchena número 1.