Cosentino acerca la Inteligencia Artificial a los hijos de empleados

M. T. Almería Sábado, 6 de septiembre 2025, 23:07 Comenta Compartir

Finalizado en su gran mayoría el periodo vacacional, los primeros días de septiembre traen un enorme reto a muchas familias: conciliar la vuelta a la actividad laboral con unos colegios aún cerrados hasta el inicio del curso escolar. Por ello, y en línea con el compromiso con sus trabajadores y el fomento de políticas que favorezcan la conciliación, Cosentino desarrolla esta semana un campamento sobre inteligencia artificial para un grupo de hijos e hijas de empleados con el objetivo de que dichas familias puedan equilibrar la vida laboral con el cuidado de los hijos.

Desarrollado y organizado por Microsoft, este taller de carácter pionero tiene lugar durante esta semana en la sede central de la compañía en Cantoria (Almería). De la mano de distintos profesionales de Microsoft y en grupos reducidos, ‌el programa busca aportar a los jóvenes una experiencia formativa y divertida, en la que descubrirán el mundo de la inteligencia artificial, la robótica y la programación de la mano de expertos en IA.

El campamento se divide en dos grupos por edad, el primero para estudiantes de 3º y 4º de ESO, y el segundo para estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato. Por su parte, el programa formativo combina tanto charlas inspiradoras como talleres prácticos como, por ejemplo, sesiones con micro:bit con kits disponibles para todos los participantes. En horario de 10 a 18 horas, las jornadas también incluyen una visita guiada por diferentes instalaciones del Parque Industrial de Cosentino.

De esta forma, de la mano de Microsoft y la implicación de los equipos de People y Business Technology de Cosentino, durante estos días muchas familias contarán con una ayuda de calidad a la hora de afrontar el reto de la conciliación, viendo además como sus hijos e hijas disfrutan de una formación única y avanzada que les acerca al mundo de la IA de forma práctica y de la mano de los mejores expertos.