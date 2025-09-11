Concluyen la modernización de la potabilizadora del Almanzora tras una inversión de 8,9 millones Este incremento «garantiza el abastecimiento» de 150.000 vecinos de doce municipios de las comarcas del Almanzora y el Levante Almeriense

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha finalizado las obras de modernización de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) del Almanzora (Almería), una actuación hidráulica del Gobierno andaluz que ha supuesto una inversión de 8,9 millones de euros.

Gracias a esta intervención, la capacidad de producción de agua potable ha pasado de 20 metros cúbicos al día en 2022 a 1.150 en la actualidad, «con la posibilidad de alcanzar puntualmente los 1.400 metros cúbicos diarios», según ha informado la Administración autonómica en una nota.

Este incremento «garantiza el abastecimiento» de 150.000 vecinos de doce municipios de las comarcas del Almanzora y el Levante Almeriense, entre ellos Antas, Arboleas, Carboneras, Cuevas del Almanzora, Garrucha, Huércal-Overa, Los Gallardos, Mojácar, Pulpí, Turre, Vera y Zurgena.

El consejero Ramón Fernández-Pacheco ha destacado este jueves en el Parlamento de Andalucía que se trata de «una gran actuación en materia hidráulica que refleja el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con la gestión del agua en la provincia de Almería».

En este sentido, ha recordado que «desde 2019 la Junta ha invertido más de 183 millones de euros en obras hidráulicas en la provincia, y mantiene en licitación proyectos por otros 100 millones adicionales».

La ETAP del Almanzora, que quedó inutilizada en 2012 tras fuertes lluvias torrenciales, volvió a funcionar en 2022 de forma limitada. Con las obras ejecutadas ahora, «no solo se ha recuperado plenamente su capacidad, sino que se han adecuado las instalaciones para aprovechar mejor los recursos disponibles», entre ellos las transferencias del trasvase Tajo-Segura y las aportaciones de la escorrentía superficial del río Almanzora.

«Esto es hacer más Almería, con una gestión eficaz y con soluciones concretas a los problemas hídricos de la provincia», ha subrayado el titular andaluz de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.