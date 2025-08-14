El Centro de Interpretación del Aceite potencia el turismo y la difusión del patrimonio en Suflí Cuenta con maquinaria original restaurada como molinos de piedra, prensas de viga y tornillo, decantadores y tinajas de almacenamiento y permite conocer todas las fases del proceso productivo del aceite

El Centro de Interpretación del Aceite de Suflí se ha consolidado como un atractivo turístico para el municipio y la comarca del Almanzora desde su apertura en 2023 gracias a la rehabilitación del edificio que albergó la antigua almazara, una actuación incluida en los Planes Provinciales de la Diputación Provincial con una inversión de 200.000 euros.

La iniciativa ha contado también con el respaldo de la Junta de Andalucía, que a través de la Consejería de Turismo ha financiado la restauración de la maquinaria original que permanece en el interior del inmueble.

Esta alianza ha hecho posible que un espacio abandonado se haya transformado en este Centro de Interpretación del Aceite para «impulsar el turismo y la difusión del patrimonio etnológico e histórico de Suflí».

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha felicitado al alcalde, Raúl Guirao, y a su equipo de gobierno, «por esta moderna dependencia pública de enorme interés para cualquier visitante, ya que permite conocer de forma amena y didáctica todo el proceso de elaboración del aceite», según ha indicado la institución supramunicipal en una nota.

«Aquí se preserva la cultura agrícola y la memoria colectiva de Suflí y todo el Almanzora porque difunde y defiende nuestro patrimonio y, del mismo modo, rinde un homenaje a los almerienses que han levantado con sus propias manos la provincia que hoy disfrutamos», ha asegurado.

En este sentido, el presidente ha manifestado que «proyectos como este son los que nos ayudan a dotar de servicios e infraestructuras nuestros pueblos y a fijar la población. Este Centro de Interpretación es un espacio fundamental para fomentar el turismo y divulgar nuestra cultura y patrimonio, de los que nos sentimos profundamente orgullosos».

Por su parte, el alcalde ha agradecido al presidente de la Diputación que, gracias a la institución provincial, «Suflí está haciendo realidad grandes proyectos que aseguran la calidad de vida y bienestar de los vecinos como este Centro de Interpretación del Aceite o la recientemente inaugurada tienda-bar 'Lo de Andrea' que permite a nuestros vecinos no tener que desplazarse a otros municipios para hacer la compra diaria».

Los trabajos de rehabilitación de este proyecto consistieron en la remodelación integral y reconversión de la antigua almazara del municipio en Centro de Interpretación del Aceite.

El contenido expositivo que se puede apreciar en su interior cuenta con maquinaria original restaurada como molinos de piedra, prensas de viga y tornillo, decantadores y tinajas de almacenamiento y permite conocer todas las fases del proceso productivo del aceite.