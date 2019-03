Cantoria gana en casa la 1º Copa Provincial de Escuelas de Fútbol en categoría Alevín se ha proclamado campeón de esta fase que le abre la puerta a participar como representante de Almería en la Copa de Andalucía que tendrá lugar el próximo 4 de mayo en Cártama (Málaga) Martes, 26 marzo 2019, 20:45

Los anfitriones de la 1º Copa Provincial de Escuelas de Fútbol en categoría alevín, el equipo de la escuela municipal de Cantoria, se ha proclamado campeón de esta fase que le abre la puerta a participar como representante de Almería en la Copa de Andalucía que tendrá lugar el próximo 4 de mayo en Cártama (Málaga).

Hasta doce equipos de la provincia de Almería participaron este fin de semana en la competición desarrollada en las nuevas instalaciones deportivas de Cantoria, catalogadas por todos los grupos visitantes como las mejores de todas las usadas por equipos no profesionales. El complejo deportivo de la capital histórica del Valle del Almanzora ha sido recientemente remodelado por el Consistorio con la ayuda de subvenciones concedidas el pasado año por la Junta de Andalucía. «Queríamos que las instalaciones no sólo fuesen disfrutadas por el primer equipo, sino por todas y cada una de las categorías y, por qué no, que los chicos y chicas de aquí puedan presumir de pueblo, de sus espacios públicos y de los emplazamientos que utilizan a diario y en los que, al menos en Cantoria, hasta les lavan la ropa que utilizan en los entrenamientos y competiciones en las que participan», comenta la alcaldesa de la localidad, Puri Sánchez, muy orgullosa del logro conseguido por los alevines.

La zona de vestuarios se ha convertido en un verdadero showroom de los últimos materiales producidos en Cantoria y que se comercializan en todo el mundo, aunque su exclusividad los convierte en poco usuales en espacios públicos. Las gradas han sido totalmente remodeladas y ha sido instalado un marcador electrónico. La piscina se ha convertido en la zona de aguas más accesible de todo el entorno y el pabellón cubierto ha sido completamente remodelado, culminando así uno de los proyectos más ambiciosos llevados a cabo en la localidad durante los últimos años.

En lo deportivo, hay que destacar que los locales se impusieron a Tíjola y Albox en la final a tres, llevada a cabo tras la liguilla en la que participaron los representantes de las distintas localidades que han participado en esta competición organizada por CEDIFA.